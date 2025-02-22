https://ria.ru/20250222/nato-2001024392.html

Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан

Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2025

Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан

Украина не будет членом НАТО, то, что от нее останется, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом, а вот войдет ли эта... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:25:00+03:00

2025-02-22T18:25:00+03:00

2025-02-22T18:25:00+03:00

в мире

украина

россия

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg

БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Украина не будет членом НАТО, то, что от нее останется, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом, а вот войдет ли эта территория в Евросоюз, решать венграм, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в конфликте на Украине решается, перейдет ли эта территория под контроль НАТО. "Почему европейские и американские либералы решили, что россияне будут пассивно наблюдать за этим, до сих пор остается загадкой. Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год. Он также подчеркнул, что принимать решение о том, станет ли Украина членом ЕС, будут венгры. "Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан. Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000577369.html

https://ria.ru/20250220/nato-2000637349.html

https://ria.ru/20250220/gosdep-2000478515.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз