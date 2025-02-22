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Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2025
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18:25 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/nato-2001024392.html
Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан
Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2025
Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан
Украина не будет членом НАТО, то, что от нее останется, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом, а вот войдет ли эта... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:25:00+03:00
2025-02-22T18:25:00+03:00
в мире
украина
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виктор орбан
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Украина не будет членом НАТО, то, что от нее останется, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом, а вот войдет ли эта территория в Евросоюз, решать венграм, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в конфликте на Украине решается, перейдет ли эта территория под контроль НАТО. "Почему европейские и американские либералы решили, что россияне будут пассивно наблюдать за этим, до сих пор остается загадкой. Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год. Он также подчеркнул, что принимать решение о том, станет ли Украина членом ЕС, будут венгры. "Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан. Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000577369.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Украина не будет членом НАТО, заявил Орбан

Орбан: то, что останется от Украины, снова будет буферной зоной между РФ и НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Украина не будет членом НАТО, то, что от нее останется, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом, а вот войдет ли эта территория в Евросоюз, решать венграм, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в конфликте на Украине решается, перейдет ли эта территория под контроль НАТО.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС, считает эксперт
20 февраля, 15:50
«
"Почему европейские и американские либералы решили, что россияне будут пассивно наблюдать за этим, до сих пор остается загадкой. Уже ясно, что эксперимент провалился, что Украина, точнее, то, что от нее останется, снова будет (буферной - ред.) зоной между РФ и НАТО. Она не будет членом НАТО", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.
Он также подчеркнул, что принимать решение о том, станет ли Украина членом ЕС, будут венгры.
«
"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом ЕС. Вступление Украины уничтожило бы венгерских аграриев, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", - пояснил Орбан.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО
20 февраля, 19:12
Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО
20 февраля, 10:10
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТОЕвросоюз
 
 
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