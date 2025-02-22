https://ria.ru/20250222/nato-2001010450.html

СМИ: НАТО построит военные трубопроводы в Германии при конфликте с Россией

СМИ: НАТО построит военные трубопроводы в Германии при конфликте с Россией - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ: НАТО построит военные трубопроводы в Германии при конфликте с Россией

Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с Российской Федерацией... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:45:00+03:00

2025-02-22T16:45:00+03:00

2025-02-22T17:39:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с Российской Федерацией снабжать войска керосином и дизелем, сообщает издание Spiegel. "НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией", - пишет издание со ссылкой на источники, документацию НАТО и министерства обороны Германии. По его данным, Североатлантический Альянс намерен продлить уже имеющуюся со времен холодной войны трубопроводную инфраструктуру из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. В Польше и Чехии, в свою очередь, должны будут построить новые трубопроводы, чтобы, среди прочего, снабжать топливом военных бундесвера, которых планируется разместить в Литве. Также в НАТО намерены объединить новую инфраструктуру с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. Стоимость работ в Германии составит около 1,7 миллиарда евро, пишет Spiegel со ссылкой на профильное строительное ведомство в министерстве обороны Германии. Общая стоимость всего проекта, на который потребуется от 20 до 25 лет, составит 21 миллиард евро, из которых 3,5 миллиарда готова выделить Германия. "Совет НАТО хотел завершить согласование строительства трубопровода к лету. Однако в связи с избранием президента США Дональда Трампа финансирование считается негарантированным", - пишет Spiegel. В ведомстве опасаются некоторых проволочек при прокладке трубопроводов, связанных с тем, что планируемая инфраструктура может проходить по частным владениям и национальным паркам, однако в министерстве надеются уладить сложности "мирным" путём, либо же лишая владельцев недвижимости имущественных прав. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250110/nato-1993146225.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html

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в мире, германия, польша, чехия, дональд трамп, нато