СМИ: НАТО построит военные трубопроводы в Германии при конфликте с Россией
Spiegel: НАТО планирует продлить два военных трубопровода до Польши и Чехии
Флаг НАТО . Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с Российской Федерацией снабжать войска керосином и дизелем, сообщает издание Spiegel.
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По его данным, Североатлантический Альянс намерен продлить уже имеющуюся со времен холодной войны трубопроводную инфраструктуру из Нижней Саксонии в Польшу и из Баварии в Чехию, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем.
В Польше и Чехии, в свою очередь, должны будут построить новые трубопроводы, чтобы, среди прочего, снабжать топливом военных бундесвера, которых планируется разместить в Литве.
Также в НАТО намерены объединить новую инфраструктуру с военными трубопроводами Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. Стоимость работ в Германии составит около 1,7 миллиарда евро, пишет Spiegel со ссылкой на профильное строительное ведомство в министерстве обороны Германии.
Общая стоимость всего проекта, на который потребуется от 20 до 25 лет, составит 21 миллиард евро, из которых 3,5 миллиарда готова выделить Германия.
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"Совет НАТО хотел завершить согласование строительства трубопровода к лету. Однако в связи с избранием президента США Дональда Трампа финансирование считается негарантированным", - пишет Spiegel.
В ведомстве опасаются некоторых проволочек при прокладке трубопроводов, связанных с тем, что планируемая инфраструктура может проходить по частным владениям и национальным паркам, однако в министерстве надеются уладить сложности "мирным" путём, либо же лишая владельцев недвижимости имущественных прав.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.