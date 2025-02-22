https://ria.ru/20250222/narushenija-2000982173.html
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения - РИА Новости, 22.02.2025
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения
Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:07:00+03:00
2025-02-22T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира... Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Там индивидуальный предприниматель содержит и использует животных "в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями". На момент осмотра в помещении находились восемь минипигов. "По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства", - добавляется в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения
Прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира... Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Там индивидуальный предприниматель содержит и использует животных "в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями". На момент осмотра в помещении находились восемь минипигов.
"По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства", - добавляется в сообщении ведомства.