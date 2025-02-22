https://ria.ru/20250222/narushenija-2000982173.html

В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения

В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения - РИА Новости, 22.02.2025

В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения

Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:07:00+03:00

2025-02-22T13:07:00+03:00

2025-02-22T15:32:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000981384_0:479:960:1019_1920x0_80_0_0_9f4a8abe64ae99338d821a310f2f732f.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира... Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Там индивидуальный предприниматель содержит и использует животных "в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями". На момент осмотра в помещении находились восемь минипигов. "По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства", - добавляется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва