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В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения - РИА Новости, 22.02.2025
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13:07 22.02.2025 (обновлено: 15:32 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/narushenija-2000982173.html
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения - РИА Новости, 22.02.2025
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения
Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте РИА Новости, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира... Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Там индивидуальный предприниматель содержит и использует животных "в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями". На момент осмотра в помещении находились восемь минипигов. "По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства", - добавляется в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения

Прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве

© Фото : прокуратура МосквыМещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира
Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Проверяющие выявили многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Маленькое кафе с маленькими свинками и многочисленными нарушениями: Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности антикафе на Проспекте Мира... Проверяющими выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Там индивидуальный предприниматель содержит и использует животных "в культурно-зрелищных мероприятиях, предоставляя услуги физического контакта животных с посетителями". На момент осмотра в помещении находились восемь минипигов.
"По результатам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства", - добавляется в сообщении ведомства.
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