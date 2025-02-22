Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в нападении на ветерана СВО в Энгельсе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной операции, сообщает прокуратура области в Telegram-канале.
Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель начал конфликт с инвалидом - ветераном боевых действий и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В следственном управлении СК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали.
"Прокуратура Энгельса в суде поддержала ходатайство отдела дознания МУ МВД России "Энгельское" Саратовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего местного жителя... Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - говорится в сообщении прокуратуры.
Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщала, что произошло нападение на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения. Детский омбудсмен в региона Татьяна Загородняя отмечала, что задержанного нужно проверить на жестокое обращение со своими детьми.
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