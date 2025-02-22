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Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.02.2025
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14:54 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/napadenie-2000997845.html
Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО
Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.02.2025
Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО
Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:54:00+03:00
2025-02-22T14:54:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной операции, сообщает прокуратура области в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель начал конфликт с инвалидом - ветераном боевых действий и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В следственном управлении СК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали. "Прокуратура Энгельса в суде поддержала ходатайство отдела дознания МУ МВД России "Энгельское" Саратовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего местного жителя... Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что пострадавший был участником боевых действий на территории Сирии и Донбасса. Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщала, что произошло нападение на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения. Детский омбудсмен в региона Татьяна Загородняя отмечала, что задержанного нужно проверить на жестокое обращение со своими детьми.
https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000938019.html
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происшествия, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в нападении на ветерана СВО в Энгельсе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной операции, сообщает прокуратура области в Telegram-канале.
Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель начал конфликт с инвалидом - ветераном боевых действий и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В следственном управлении СК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали.
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"Прокуратура Энгельса в суде поддержала ходатайство отдела дознания МУ МВД России "Энгельское" Саратовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего местного жителя... Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что пострадавший был участником боевых действий на территории Сирии и Донбасса.
Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщала, что произошло нападение на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения. Детский омбудсмен в региона Татьяна Загородняя отмечала, что задержанного нужно проверить на жестокое обращение со своими детьми.
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ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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