https://ria.ru/20250222/napadenie-2000997845.html

Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО

Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.02.2025

Жителя Энгельса, напавшего на ветерана СВО, отправили в СИЗО

Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:54:00+03:00

2025-02-22T14:54:00+03:00

2025-02-22T14:54:00+03:00

происшествия

энгельс

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области санкционировал заключение под стражу местного жителя, задержанного после избиения ветерана специальной военной операции, сообщает прокуратура области в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что в четверг в учебном заведении Энгельса 47-летний местный житель начал конфликт с инвалидом - ветераном боевых действий и избил его. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала подозреваемого. В следственном управлении СК по региону сообщили, что следователи возбудили также дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, подозреваемый на глазах сотрудников и учащихся избил ветерана, который участвовал в памятных мероприятиях, после чего потерпевшего госпитализировали. "Прокуратура Энгельса в суде поддержала ходатайство отдела дознания МУ МВД России "Энгельское" Саратовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летнего местного жителя... Суд, учитывая позицию прокурора, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что пострадавший был участником боевых действий на территории Сирии и Донбасса. Глава Энгельса Юлия Таушанкова ранее сообщала, что произошло нападение на ветерана специальной военной операции Антона Коршенникова, который в ходе боевых действий получил тяжелые ранения. Детский омбудсмен в региона Татьяна Загородняя отмечала, что задержанного нужно проверить на жестокое обращение со своими детьми.

https://ria.ru/20250222/proisshestviya-2000938019.html

https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html

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происшествия, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)