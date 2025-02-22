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В противостоянии с Западом наступил решающий момент, заявил Белоусов - РИА Новости, 22.02.2025
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09:05 22.02.2025 (обновлено: 14:27 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/nagrady-2000955674.html
В противостоянии с Западом наступил решающий момент, заявил Белоусов
В противостоянии с Западом наступил решающий момент, заявил Белоусов - РИА Новости, 22.02.2025
В противостоянии с Западом наступил решающий момент, заявил Белоусов
Сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с отличившимися военнослужащими. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:05:00+03:00
2025-02-22T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с отличившимися военнослужащими."От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", — отметил он.Глава военного ведомства сказал об этом во время награждения военных."Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", — говорится в сообщении Минобороны. Он назвал совершенные героические поступки примером для всех россиян. "Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан", — подчеркнул министр. Глава российского военного ведомства в заключение поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества, после чего лично пообщался с ними.Кроме того, военное ведомство показало кадры, на которых удостоенные звания Героя России офицеры поделились своими эмоциями. "Единственное чувство, которое меня сейчас переполняет, - это чувство гордости за свою дивизию, потому что это награда не моя, это награда моего подразделения, моего соединения. На этой звезде пять лучиков: это пять общевойсковых полков моей дивизии. Центр - это артиллерийский полк моей дивизии, а мой только номер", - сказал командир танковой дивизии полковник Александр Нилов. "Эмоции зашкаливают. Это награда в целом за выполнение задач личным составом бригады. Бригада за прошедший год освободила более 20 населенных пунктов умелыми решительными действиями и дальше продолжает идти", - отметил командир мотострелковой бригады генерал-майор Юрий Зазыкин. "Будучи командиром взвода, освободили населенный пункт, я тогда был и шел первым, бодрил своих ребят, они все были мотивированы и хорошо тренированы, и освободил самый тяжелый населенный пункт. Люди идут с азартом, с горящими глазами, так как у них командир молодой, они рвутся в бой только так", - сказал командир мотострелковой роты лейтенант Дмитрий Чеботарь.
https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В противостоянии с Западом наступил решающий момент, заявил Белоусов

Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии с коллективным Западом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с отличившимися военнослужащими.
"От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", — отметил он.
Глава военного ведомства сказал об этом во время награждения военных.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", — говорится в сообщении Минобороны.
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Он назвал совершенные героические поступки примером для всех россиян.
"Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан", — подчеркнул министр.
Глава российского военного ведомства в заключение поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества, после чего лично пообщался с ними.
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Кроме того, военное ведомство показало кадры, на которых удостоенные звания Героя России офицеры поделились своими эмоциями.
"Единственное чувство, которое меня сейчас переполняет, - это чувство гордости за свою дивизию, потому что это награда не моя, это награда моего подразделения, моего соединения. На этой звезде пять лучиков: это пять общевойсковых полков моей дивизии. Центр - это артиллерийский полк моей дивизии, а мой только номер", - сказал командир танковой дивизии полковник Александр Нилов.
«
"Эмоции зашкаливают. Это награда в целом за выполнение задач личным составом бригады. Бригада за прошедший год освободила более 20 населенных пунктов умелыми решительными действиями и дальше продолжает идти", - отметил командир мотострелковой бригады генерал-майор Юрий Зазыкин.
"Будучи командиром взвода, освободили населенный пункт, я тогда был и шел первым, бодрил своих ребят, они все были мотивированы и хорошо тренированы, и освободил самый тяжелый населенный пункт. Люди идут с азартом, с горящими глазами, так как у них командир молодой, они рвутся в бой только так", - сказал командир мотострелковой роты лейтенант Дмитрий Чеботарь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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