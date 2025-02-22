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В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах - РИА Новости, 22.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:06 22.02.2025 (обновлено: 13:11 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/moskva-2000981207.html
В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах
В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах - РИА Новости, 22.02.2025
В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах
Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы. "Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля. Дважды в месяц вплоть до 9 мая волонтеры будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы те или иные места в городе, и раздавать письма-треугольники с информацией о них", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что москвичи и туристы услышат истории о тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны: летчиках, танкистах, солдатах, партизанах, военачальниках. Получить письма-треугольники, узнать о самоотверженности и мужестве предков, все желающие смогут у станции метро "Улица Дмитриевского", в сквере Талалихина, на площади Соловецких Юнг, улице Подольских Курсантов, а также на улицах Ефремова, Лизы Чайкиной, Сергея Макеева, Расковой, Зои и Александра Космодемьянских, Хлобыстова и других. "Такие акции подчеркивают преемственность и помогают хранить память о подвигах поколения Победы. Волонтеров можно будет встретить на улицах и площадях, в скверах и у станций метро, которые носят имена героев", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что патриотическое направление добровольчества входит в пятерку самых популярных в столице. Его, как и многие другие, развивает ресурсный центр "Мосволонтер". Всего волонтерское движение Москвы объединяет около 1,4 миллиона жителей. Примерно 80% из них - молодые люди.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, ефремов, наталья сергунина, мосволонтер
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Ефремов, Наталья Сергунина, Мосволонтер
В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах

Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковВолонтеры Москвы во время акции "Улицы Героев" раздают жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города
Волонтеры Москвы во время акции Улицы Героев раздают жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.
"Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля. Дважды в месяц вплоть до 9 мая волонтеры будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы те или иные места в городе, и раздавать письма-треугольники с информацией о них", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что москвичи и туристы услышат истории о тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны: летчиках, танкистах, солдатах, партизанах, военачальниках. Получить письма-треугольники, узнать о самоотверженности и мужестве предков, все желающие смогут у станции метро "Улица Дмитриевского", в сквере Талалихина, на площади Соловецких Юнг, улице Подольских Курсантов, а также на улицах Ефремова, Лизы Чайкиной, Сергея Макеева, Расковой, Зои и Александра Космодемьянских, Хлобыстова и других.
"Такие акции подчеркивают преемственность и помогают хранить память о подвигах поколения Победы. Волонтеров можно будет встретить на улицах и площадях, в скверах и у станций метро, которые носят имена героев", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что патриотическое направление добровольчества входит в пятерку самых популярных в столице. Его, как и многие другие, развивает ресурсный центр "Мосволонтер". Всего волонтерское движение Москвы объединяет около 1,4 миллиона жителей. Примерно 80% из них - молодые люди.
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