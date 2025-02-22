https://ria.ru/20250222/moskva-2000981207.html

В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах

В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах - РИА Новости, 22.02.2025

В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах

Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:06:00+03:00

2025-02-22T13:06:00+03:00

2025-02-22T13:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

ефремов

наталья сергунина

мосволонтер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000982487_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c11e61ef71cc3161cbe95f7273c1286.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы. "Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля. Дважды в месяц вплоть до 9 мая волонтеры будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы те или иные места в городе, и раздавать письма-треугольники с информацией о них", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что москвичи и туристы услышат истории о тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны: летчиках, танкистах, солдатах, партизанах, военачальниках. Получить письма-треугольники, узнать о самоотверженности и мужестве предков, все желающие смогут у станции метро "Улица Дмитриевского", в сквере Талалихина, на площади Соловецких Юнг, улице Подольских Курсантов, а также на улицах Ефремова, Лизы Чайкиной, Сергея Макеева, Расковой, Зои и Александра Космодемьянских, Хлобыстова и других. "Такие акции подчеркивают преемственность и помогают хранить память о подвигах поколения Победы. Волонтеров можно будет встретить на улицах и площадях, в скверах и у станций метро, которые носят имена героев", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной. В ведомстве добавили, что патриотическое направление добровольчества входит в пятерку самых популярных в столице. Его, как и многие другие, развивает ресурсный центр "Мосволонтер". Всего волонтерское движение Москвы объединяет около 1,4 миллиона жителей. Примерно 80% из них - молодые люди.

https://ria.ru/20250221/putin-2000764675.html

москва

ефремов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, ефремов, наталья сергунина, мосволонтер