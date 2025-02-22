В Москве волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах
Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковВолонтеры Москвы во время акции "Улицы Героев" раздают жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московские волонтеры расскажут о защитниках Отечества и их подвигах, акция "Улицы героев" начнется в столице 23 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.
"Акция "Улицы героев" начнется в Москве 23 февраля. Дважды в месяц вплоть до 9 мая волонтеры будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы те или иные места в городе, и раздавать письма-треугольники с информацией о них", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что москвичи и туристы услышат истории о тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны: летчиках, танкистах, солдатах, партизанах, военачальниках. Получить письма-треугольники, узнать о самоотверженности и мужестве предков, все желающие смогут у станции метро "Улица Дмитриевского", в сквере Талалихина, на площади Соловецких Юнг, улице Подольских Курсантов, а также на улицах Ефремова, Лизы Чайкиной, Сергея Макеева, Расковой, Зои и Александра Космодемьянских, Хлобыстова и других.
"Такие акции подчеркивают преемственность и помогают хранить память о подвигах поколения Победы. Волонтеров можно будет встретить на улицах и площадях, в скверах и у станций метро, которые носят имена героев", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что патриотическое направление добровольчества входит в пятерку самых популярных в столице. Его, как и многие другие, развивает ресурсный центр "Мосволонтер". Всего волонтерское движение Москвы объединяет около 1,4 миллиона жителей. Примерно 80% из них - молодые люди.
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