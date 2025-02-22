https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html

В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества

В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества - РИА Новости, 22.02.2025

В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества

Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:33:00+03:00

2025-02-22T09:33:00+03:00

2025-02-22T11:36:00+03:00

технологии

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общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук."Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных", — рассказал собеседник агентства. Мошенник просит жертву включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Это добавляет элемент доверия, так как жертва видит, что специалист якобы "настраивает защиту" прямо у нее на глазах, добавил Бийчук. При этом он не запрашивает традиционные коды из СМС-рассылок, что вызывает у жертвы больше доверия.Злоумышленник предлагает скачать "защитное" приложение, которое "обеспечивает безопасность устройств", на самом деле оно нужно для удаленного доступа. Жертва устанавливает его, и мошенник получает полный доступ к устройству. Он может в реальном времени видеть информацию на экране, управлять им и даже получить доступ к банковским данным.Далее мошенник начинает создавать иллюзию срочности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, убеждая жертву срочно сменить пароли. Зная всю информацию, злоумышленник может легко перевести деньги с банковского счета жертвы или совершить покупки в онлайн-магазинах."Чтобы обезопасить себя от мошенников, настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону", — подчеркнул Бийчук.Собеседник агентства добавил, что лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию.

https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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технологии, мтс, общество, мошенники, мошенничество