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В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества - РИА Новости, 22.02.2025
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09:33 22.02.2025 (обновлено: 11:36 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html
В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества
В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества - РИА Новости, 22.02.2025
В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:33:00+03:00
2025-02-22T11:36:00+03:00
технологии
мтс
общество
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук."Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных", — рассказал собеседник агентства. Мошенник просит жертву включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Это добавляет элемент доверия, так как жертва видит, что специалист якобы "настраивает защиту" прямо у нее на глазах, добавил Бийчук. При этом он не запрашивает традиционные коды из СМС-рассылок, что вызывает у жертвы больше доверия.Злоумышленник предлагает скачать "защитное" приложение, которое "обеспечивает безопасность устройств", на самом деле оно нужно для удаленного доступа. Жертва устанавливает его, и мошенник получает полный доступ к устройству. Он может в реальном времени видеть информацию на экране, управлять им и даже получить доступ к банковским данным.Далее мошенник начинает создавать иллюзию срочности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, убеждая жертву срочно сменить пароли. Зная всю информацию, злоумышленник может легко перевести деньги с банковского счета жертвы или совершить покупки в онлайн-магазинах.&quot;Чтобы обезопасить себя от мошенников, настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону&quot;, — подчеркнул Бийчук.Собеседник агентства добавил, что лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию.
https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html
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технологии, мтс, общество, мошенники, мошенничество
Технологии, МТС, Общество, мошенники, Мошенничество
В МТС рассказали о новом способе телефонного мошенничества

МТС: мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов ПО

© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Fotolia / Robert Kneschke
Телефон в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам от лица технических специалистов крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), заявил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенник звонит жертве, представляясь техническим специалистом известной компании-разработчика ПО, например антивируса или мессенджера. Он сообщает, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройствах жертвы и необходимо провести срочную проверку для защиты личной информации и предотвращения утечек данных", — рассказал собеседник агентства.
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11 февраля, 13:50
Мошенник просит жертву включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. Это добавляет элемент доверия, так как жертва видит, что специалист якобы "настраивает защиту" прямо у нее на глазах, добавил Бийчук. При этом он не запрашивает традиционные коды из СМС-рассылок, что вызывает у жертвы больше доверия.
Злоумышленник предлагает скачать "защитное" приложение, которое "обеспечивает безопасность устройств", на самом деле оно нужно для удаленного доступа. Жертва устанавливает его, и мошенник получает полный доступ к устройству. Он может в реальном времени видеть информацию на экране, управлять им и даже получить доступ к банковским данным.
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Далее мошенник начинает создавать иллюзию срочности, угрожая потерей доступа к аккаунтам или утечкой личных данных, убеждая жертву срочно сменить пароли. Зная всю информацию, злоумышленник может легко перевести деньги с банковского счета жертвы или совершить покупки в онлайн-магазинах.
«

"Чтобы обезопасить себя от мошенников, настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону", — подчеркнул Бийчук.

Собеседник агентства добавил, что лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию.
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