https://ria.ru/20250222/moshennichestvo-2001009047.html

Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком

Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком - РИА Новости, 22.02.2025

Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком

Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать фейковые сообщения о возращении компании, сообщается на сайте Роскачества. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:27:00+03:00

2025-02-22T16:27:00+03:00

2025-02-22T18:45:00+03:00

экономика

сергей кузьменко

эльвира набиуллина

mastercard, inc.

visa, inc.

роскачество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать фейковые сообщения о возращении компании, сообщается на сайте Роскачества."Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать СМС-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию", — говорится в материале.Авторы статьи предупреждают, что при переходе по соответствующей ссылке есть опасность загрузить вредоносное программное обеспечение."Никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для "валидации" карт или установки какого-либо программного обеспечения", — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.По его мнению, целью мошенников является получение доступа к личной информации пользователей, включая логины, пароли и данные о банковских картах.В четверг глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в страну пока преждевременно.

https://ria.ru/20250222/ekspert-2000953424.html

https://ria.ru/20250222/moshenniki-2000958356.html

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экономика, сергей кузьменко, эльвира набиуллина, mastercard, inc., visa, inc., роскачество