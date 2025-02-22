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Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком
Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком - РИА Новости, 22.02.2025
Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком
Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать фейковые сообщения о возращении компании, сообщается на сайте Роскачества. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:27:00+03:00
2025-02-22T16:27:00+03:00
2025-02-22T18:45:00+03:00
экономика
сергей кузьменко
эльвира набиуллина
mastercard, inc.
visa, inc.
роскачество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать фейковые сообщения о возращении компании, сообщается на сайте Роскачества."Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать СМС-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию", — говорится в материале.Авторы статьи предупреждают, что при переходе по соответствующей ссылке есть опасность загрузить вредоносное программное обеспечение."Никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для "валидации" карт или установки какого-либо программного обеспечения", — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.По его мнению, целью мошенников является получение доступа к личной информации пользователей, включая логины, пароли и данные о банковских картах.В четверг глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в страну пока преждевременно.
https://ria.ru/20250222/ekspert-2000953424.html
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экономика, сергей кузьменко, эльвира набиуллина, mastercard, inc., visa, inc., роскачество
Экономика, Сергей Кузьменко, Эльвира Набиуллина, MasterCard, Inc., Visa, Inc., Роскачество
Россиян предупредили о мошенниках, притворяющихся банком
Мошенники придумали новый вид обмана россиян о возвращении Visa и Mastercard