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Экс-премьер Молдавии осудил блокировку местного Telegram-канала Sputnik - РИА Новости, 22.02.2025
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18:53 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/moldaviya-2001028951.html
Экс-премьер Молдавии осудил блокировку местного Telegram-канала Sputnik
Экс-премьер Молдавии осудил блокировку местного Telegram-канала Sputnik - РИА Новости, 22.02.2025
Экс-премьер Молдавии осудил блокировку местного Telegram-канала Sputnik
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат осудил блокировку Telegram-канала Sputnik Молдова. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:53:00+03:00
2025-02-22T18:53:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
владимир филат
майя санду
илан шор
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат осудил блокировку Telegram-канала Sputnik Молдова. В пятницу молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова был заблокирован. На данный момент власти Молдавии не сообщили о причинах принятого решения. "Получив премию за демократию, Майя Санду (президент Молдавии - ред.) продолжает закрывать неугодные медиа", - написал Филат в своем блоге. Политик отметил, что закрытие Telegram-канала Sputnik Молдова – это "попытка заглушить инакомыслие". "Санду теряет контроль, власть ускользает. Власть, как палуба, уходит из-под ног", - добавил Филат. Это не первый случай блокировки СМИ в Молдавии. В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ – TV6, MD24 и "Гагаузская республика". В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html
https://ria.ru/20250222/informatsiya-2000951009.html
https://ria.ru/20250222/sputnik-2001001486.html
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в мире, россия, молдавия, москва, владимир филат, майя санду, илан шор, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Владимир Филат, Майя Санду, Илан Шор, Санкции в отношении России
Экс-премьер Молдавии осудил блокировку местного Telegram-канала Sputnik

Экс-премьер Молдавии Филат осудил блокировку Telegram-канала Sputnik Молдова

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Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат осудил блокировку Telegram-канала Sputnik Молдова.
В пятницу молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова был заблокирован. На данный момент власти Молдавии не сообщили о причинах принятого решения.
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"Получив премию за демократию, Майя Санду (президент Молдавии - ред.) продолжает закрывать неугодные медиа", - написал Филат в своем блоге.
Политик отметил, что закрытие Telegram-канала Sputnik Молдова – это "попытка заглушить инакомыслие".
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"Санду теряет контроль, власть ускользает. Власть, как палуба, уходит из-под ног", - добавил Филат.
Это не первый случай блокировки СМИ в Молдавии. В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ – TV6, MD24 и "Гагаузская республика".
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В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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