https://ria.ru/20250222/moldaviya-2000978031.html
Молдавская оппозиция намерена добиваться отставки Санду, заявил Додон
Молдавская оппозиция намерена добиваться отставки Санду, заявил Додон - РИА Новости, 22.02.2025
Молдавская оппозиция намерена добиваться отставки Санду, заявил Додон
Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что оппозиция намерена добиваться отставки президента страны Майи Санду и проведения досрочных РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:33:00+03:00
2025-02-22T12:33:00+03:00
2025-02-22T13:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 фев – РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что оппозиция намерена добиваться отставки президента страны Майи Санду и проведения досрочных президентских выборов вместе с парламентскими.Несколько тысяч сторонников Партии социалистов собрались в субботу у здания администрации президента в Кишиневе, требуя отставки правительства."Мы не признаем легитимность текущей власти и будем использовать все законные методы, чтобы добиться отставки Санду и инициировать досрочные выборы. При ее правлении была нарушена конституция, фальсификация выборов, существенно снизился уровень жизни людей", – заявил молдавский политик.Он отметил, что в субботу в акции участвуют около 4 тысяч человек. Додон призвал представителей оппозиционных сил присоединиться к акции. "В следующий раз нас будет больше в разы", - добавил он.Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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Митинг сторонников Партии социалистов у здания администрации президента в Кишиневе
Лидер Партии социалистов Молдавии Додон заявил РИА Новости на митинге в Кишиневе, что оппозиция намерена добиваться отставки президента Санду и проведения досрочных выборов.
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РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон
Молдавская оппозиция намерена добиваться отставки Санду, заявил Додон
Додон: оппозиция будет добиваться отставки Санду и проведения досрочных выборов