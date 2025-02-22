https://ria.ru/20250222/moldavija-2001008406.html

Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился

Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился - РИА Новости, 22.02.2025

Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился

Акция протеста сторонников оппозиции и представителей партии социалистов (ПСРМ) у здания администрации президента Молдавии завершилась призывом и требованием... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:22:00+03:00

2025-02-22T16:22:00+03:00

2025-02-22T16:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Акция протеста сторонников оппозиции и представителей партии социалистов (ПСРМ) у здания администрации президента Молдавии завершилась призывом и требованием отставки главы республики Майи Санду и проведения досрочных президентских и парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч участников, среди которых были сторонники ПСРМ и неравнодушные граждане со всех районов страны, собрались, чтобы выразить недовольство политикой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Акция прошла без использования партийной символики. Звучали лозунги: "Жёлтая секта должна уйти!", "Сорос и его приспешники - вон из Молдовы!", "Долой цензуру! Долой диктатуру! Долой ложь!" Лидер ПСРМ, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране начинается новая серия протестов. "Это только первая акция протеста. С каждым разом нас будет всё больше. Призываем все оппозиционные партии объединиться против ПДС. Ради будущего Молдавии и наших детей!" - добавил он. В комментарии РИА Новости Додон отметил, что он рассчитывает на то, что протестная волна будет набирать силу, и к акции присоединятся другие оппозиционные партии. Политик подчеркнул, что цель протестов добиться досрочных президентских выборов, которые, по его мнению, должны пройти вместе с парламентскими. Он раскритиковал правление Санду, отметив, что оно ознаменовано экономическим и энергетическим кризисами, ухудшением уровня жизни граждан, провалом во внешней политике, который привел к холодным отношением с Россией. Депутат парламента Богдан Цырдя, выступая на митинге, обозначил и другую проблему. Он отметил, что власти по надуманным предлогам открывают на представителей оппозиции уголовные дела. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Алёна Пилипецкая обвинила правящую партию в искажении истории. "ПДС - это худшая власть в истории Молдовы. Они не в состоянии созидать, они могут только разрушать! Сегодня у власти неофашисты, поклонники фашистского маршала, преступника Антонеску. Теперь наши дети будут изучать историю, где их деды, истинные победители, выставлены оккупантами и захватчиками!", - сказала Пилипецкая на митинге. Депутат также резко высказалась о политике властей в отношении культуры и языка. "Они закрывают культурные центры, газеты, передачи, запрещают русский язык. А завтра мы будем дышать по их команде. Чем не фашисты?" - добавила она. Организаторы акции отметили, что в субботнем протесте приняли участие около 4000 тысяч манифестантов. Следующий протест пройдет в марте. Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на вторую половину 2025 года, однако ПСРМ настаивает на их проведении одновременно с досрочными президентскими выборами уже в этом году. Политическая напряженность в стране нарастает с мая 2022 года, когда оппозиция начала регулярные акции, обвиняя власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Социалисты напоминают, что в 2022 году инфляция достигла 30,2%, а хотя к концу 2023 года она снизилась до 7%, в 2025 году рост цен на энергоносители вновь ухудшил ситуацию. Депутаты партии планируют использовать весеннюю сессию парламента для продвижения вотума недоверия правительству, считая, что работа в парламенте и на улицах приведет к смене власти.

https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000787810.html

https://ria.ru/20250222/moldaviya-2000978031.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, игорь додон, псрм