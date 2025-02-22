https://ria.ru/20250222/minoborony-2000999907.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли в Курской области за минувшие сутки более 190 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:08:00+03:00

2025-02-22T15:08:00+03:00

2025-02-22T15:13:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли в Курской области за минувшие сутки более 190 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)