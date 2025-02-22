https://ria.ru/20250222/migranty-2000939550.html

Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов

Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов - РИА Новости, 22.02.2025

Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов

Владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду иностранным гражданам, могут столкнуться со штрафами, если не станут регистрировать жильцов по месту пребывания,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:18:00+03:00

2025-02-22T02:18:00+03:00

2025-02-22T02:18:00+03:00

общество

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рэу имени г. в. плеханова

наталья свечникова

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мигранты

штрафы

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду иностранным гражданам, могут столкнуться со штрафами, если не станут регистрировать жильцов по месту пребывания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова."Согласно разъяснениям МВД России, невыполнение данной обязанности влечет штраф в размере до 4 тысяч рублей в соответствии с частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ", — уточнила она.Не менее важно, что фиктивная регистрация и отказ в постановке на учет рассматриваются как серьезное административное правонарушение. И даже уголовное — если будет установлено, что фактически гражданин не проживает в указанном помещении.Если арендодатель вовсе находится в России незаконно, собственнику грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей согласно вступившему в силу в феврале положению части 3 статьи 18.9 КоАП. Если будет доказан умысел со стороны собственника, наказание могут ужесточить, заключила Свечникова.

https://ria.ru/20250212/shtrafy-1998740991.html

https://ria.ru/20250217/plita-1999734622.html

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, наталья свечникова, аренда, мигранты, штрафы, недвижимость