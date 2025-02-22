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Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов - РИА Новости, 22.02.2025
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02:18 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/migranty-2000939550.html
Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов
Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов - РИА Новости, 22.02.2025
Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов
Владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду иностранным гражданам, могут столкнуться со штрафами, если не станут регистрировать жильцов по месту пребывания,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T02:18:00+03:00
2025-02-22T02:18:00+03:00
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
наталья свечникова
аренда
мигранты
штрафы
недвижимость
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду иностранным гражданам, могут столкнуться со штрафами, если не станут регистрировать жильцов по месту пребывания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова."Согласно разъяснениям МВД России, невыполнение данной обязанности влечет штраф в размере до 4 тысяч рублей в соответствии с частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ", — уточнила она.Не менее важно, что фиктивная регистрация и отказ в постановке на учет рассматриваются как серьезное административное правонарушение. И даже уголовное — если будет установлено, что фактически гражданин не проживает в указанном помещении.Если арендодатель вовсе находится в России незаконно, собственнику грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей согласно вступившему в силу в феврале положению части 3 статьи 18.9 КоАП. Если будет доказан умысел со стороны собственника, наказание могут ужесточить, заключила Свечникова.
https://ria.ru/20250212/shtrafy-1998740991.html
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, наталья свечникова, аренда, мигранты, штрафы, недвижимость
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Наталья Свечникова, Аренда, Мигранты, Штрафы, Недвижимость
Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов

Доцент Свечникова: сдача жилья мигрантам без регистрации грозит штрафами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владельцы жилых помещений, сдающие их в аренду иностранным гражданам, могут столкнуться со штрафами, если не станут регистрировать жильцов по месту пребывания, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
"Согласно разъяснениям МВД России, невыполнение данной обязанности влечет штраф в размере до 4 тысяч рублей в соответствии с частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ", — уточнила она.
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Не менее важно, что фиктивная регистрация и отказ в постановке на учет рассматриваются как серьезное административное правонарушение. И даже уголовное — если будет установлено, что фактически гражданин не проживает в указанном помещении.
Если арендодатель вовсе находится в России незаконно, собственнику грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей согласно вступившему в силу в феврале положению части 3 статьи 18.9 КоАП. Если будет доказан умысел со стороны собственника, наказание могут ужесточить, заключила Свечникова.
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ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаНаталья СвечниковаАрендаМигрантыШтрафыНедвижимость
 
 
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