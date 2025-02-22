https://ria.ru/20250222/mig-2000975136.html

В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29

В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29 - РИА Новости, 22.02.2025

В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:14:00+03:00

2025-02-22T12:14:00+03:00

2025-02-22T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

миг-29

россия

украина

франция

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html

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франция

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миг-29, россия, украина, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)