https://ria.ru/20250222/mig-2000975136.html
В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29
В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29 - РИА Новости, 22.02.2025
В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:14:00+03:00
2025-02-22T12:14:00+03:00
2025-02-22T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
миг-29
россия
украина
франция
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html
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миг-29, россия, украина, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Россия, Украина, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29
МО РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29, а также 58 БПЛА