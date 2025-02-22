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В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2025
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08:17 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/mid-2000952739.html
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2025
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией
Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:17:00+03:00
2025-02-22T08:17:00+03:00
в мире
китай
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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. В пятницу в Китайской академии международных проблем состоялась презентация доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху", в котором ведущие китайские эксперты представили анализ развития современных отношений РФ и КНР. На мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. "У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития", - приводит слова Лю Биня агентство Синьхуа. Дипломат отметил, что под руководством лидеров КНР и РФ взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает укрепляться, прагматическое сотрудничество постоянно приносит плоды, а культурные обмены процветают во многих аспектах. Моргулов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал посольства РФ в КНР, в своем выступлении отметил, что российско-китайское партнерство "уверенно и динамично развивается, подавая пример конструктивного и ответственного взаимодействия крупных держав в новом тысячелетии". "Сегодня российско-китайский диалог по глубине и степени взаимного доверия не только не уступает союзническому образца 50-х годов прошлого века, но и превосходит его", - добавил дипломат. Посол также подчеркнул, что сотрудничество России и КНР не направлено против кого бы то ни было, в отличие от политики Запада на Украине.
https://ria.ru/20241001/kitay-1975645383.html
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в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов
В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией

Лю Бинь: китайско-российские отношения имеют блестящие перспективы развития

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
В пятницу в Китайской академии международных проблем состоялась презентация доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху", в котором ведущие китайские эксперты представили анализ развития современных отношений РФ и КНР. На мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
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1 октября 2024, 07:31
"У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития", - приводит слова Лю Биня агентство Синьхуа.
Дипломат отметил, что под руководством лидеров КНР и РФ взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает укрепляться, прагматическое сотрудничество постоянно приносит плоды, а культурные обмены процветают во многих аспектах.
Моргулов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал посольства РФ в КНР, в своем выступлении отметил, что российско-китайское партнерство "уверенно и динамично развивается, подавая пример конструктивного и ответственного взаимодействия крупных держав в новом тысячелетии".
"Сегодня российско-китайский диалог по глубине и степени взаимного доверия не только не уступает союзническому образца 50-х годов прошлого века, но и превосходит его", - добавил дипломат.
Посол также подчеркнул, что сотрудничество России и КНР не направлено против кого бы то ни было, в отличие от политики Запада на Украине.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол России рассказал, что отношения с Китаем не подвержены турбулентности
10 февраля, 07:40
 
В миреКитайРоссияПекинИгорь Моргулов
 
 
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