https://ria.ru/20250222/mid-2000952739.html

В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией

В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2025

В МИД Китая оценили перспективы отношений с Россией

Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:17:00+03:00

2025-02-22T08:17:00+03:00

2025-02-22T08:17:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы находятся на новой исторической отправной точке, перед ними открываются блестящие перспективы развития, заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. В пятницу в Китайской академии международных проблем состоялась презентация доклада "Китайско-российские отношения в новую эпоху", в котором ведущие китайские эксперты представили анализ развития современных отношений РФ и КНР. На мероприятии выступили посол России в Китае Игорь Моргулов и помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. "У китайско-российских отношений в новую эпоху есть широкие перспективы. Они находятся на новой исторической отправной точке и перед ними открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития", - приводит слова Лю Биня агентство Синьхуа. Дипломат отметил, что под руководством лидеров КНР и РФ взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает укрепляться, прагматическое сотрудничество постоянно приносит плоды, а культурные обмены процветают во многих аспектах. Моргулов, чьи слова приводит официальный Telegram-канал посольства РФ в КНР, в своем выступлении отметил, что российско-китайское партнерство "уверенно и динамично развивается, подавая пример конструктивного и ответственного взаимодействия крупных держав в новом тысячелетии". "Сегодня российско-китайский диалог по глубине и степени взаимного доверия не только не уступает союзническому образца 50-х годов прошлого века, но и превосходит его", - добавил дипломат. Посол также подчеркнул, что сотрудничество России и КНР не направлено против кого бы то ни было, в отличие от политики Запада на Украине.

https://ria.ru/20241001/kitay-1975645383.html

https://ria.ru/20250210/kitay-1998335846.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов