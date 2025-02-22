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Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2025
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10:27 22.02.2025 (обновлено: 11:06 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/medvedev-2000966895.html
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2025
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев
Один из путей для киевского режима – объявление выборов и подготовка к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2025
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украина
россия
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из путей для киевского режима – объявление выборов и подготовка к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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киев, сша, украина, россия, политика, дмитрий медведев
Киев, США, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Медведев
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев

Медведев: Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из путей для киевского режима – объявление выборов и подготовка к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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