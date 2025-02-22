https://ria.ru/20250222/medvedev-2000966895.html
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2025
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев
Один из путей для киевского режима – объявление выборов и подготовка к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:27:00+03:00
2025-02-22T10:27:00+03:00
2025-02-22T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из путей для киевского режима – объявление выборов и подготовка к капитуляции, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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киев, сша, украина, россия, политика, дмитрий медведев
Киев, США, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Медведев
Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции, заявил Медведев
Медведев: Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции