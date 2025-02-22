Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink
Маск опроверг сообщение Reuters о возможном отключении Украины от Starlink
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink.
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"Рейтер лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда (упрек в адрес агентства Ассошиэйтед Пресс - ред.)", - прокомментировал Маск новость агентства, опубликованную украинским англоязычным интернет-изданием Kyiv Independent.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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