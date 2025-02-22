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Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink - РИА Новости, 22.02.2025
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22:43 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/mask-2001050112.html
Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink
Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink - РИА Новости, 22.02.2025
Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink
Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение агентства Рейтер об обсуждении... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:43:00+03:00
2025-02-22T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. &quot;Рейтер лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда (упрек в адрес агентства Ассошиэйтед Пресс - ред.)&quot;, - прокомментировал Маск новость агентства, опубликованную украинским англоязычным интернет-изданием Kyiv Independent.Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html
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в мире, технологии, сша, украина, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, spacex
В мире, Технологии, США, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, SpaceX
Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink

Маск опроверг сообщение Reuters о возможном отключении Украины от Starlink

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг в соцсети X сообщение агентства Рейтер об обсуждении отключения Украины от системы спутникового интернета Starlink.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой
25 октября 2024, 10:43
«

"Рейтер лжет. В качестве лжецов из среды традиционных СМИ они вторые после Ассошиэйтед Пропаганда (упрек в адрес агентства Ассошиэйтед Пресс - ред.)", - прокомментировал Маск новость агентства, опубликованную украинским англоязычным интернет-изданием Kyiv Independent.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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В миреТехнологииСШАУкраинаИлон МаскВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
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