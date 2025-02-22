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Маск сделал жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.02.2025
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20:59 22.02.2025 (обновлено: 22:39 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/mask-2001040986.html
Маск сделал жесткое заявление о Зеленском
Маск сделал жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 22.02.2025
Маск сделал жесткое заявление о Зеленском
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины."Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", — написал он.В среду президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы в такой ситуации несвоевременны.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск сделал жесткое заявление о Зеленском

Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины.
«
"Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", — написал он.
В среду президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы в такой ситуации несвоевременны.
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