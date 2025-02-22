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NYP: Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка - РИА Новости, 22.02.2025
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13:14 22.02.2025
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NYP: Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка
NYP: Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка - РИА Новости, 22.02.2025
NYP: Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка
Американская писательница Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:14:00+03:00
2025-02-22T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, сообщает газета New York Post. На прошлой неделе Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от Маска. Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь. Позднее она призвала миллиардера публично признать их общего ребенка. По данным журнала People, писательница является ярой сторонницей консервативных взглядов. Издание также отмечает, что это 13 ребенок Маска. "Инфлюенсер консервативных взглядов Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном", - говорится в материале издания со ссылкой на ходатайства, поданные 26-летней писательницей в Верховный суд Манхэттена. Согласно заявлению об установлении отцовства, Сент-Клэр и Маск зачали ребенка во время путешествия на остров Сен-Барт в январе 2024 года. Предприниматель якобы три раза виделся с сыном. В подтверждение своих слов Сент-Клэр приложила к судебным документам фотографию Маска с младенцем на руках. Девушка рассчитывает, что суд обяжет Маск пройти тест на отцовство.
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в мире, манхэттен, илон маск
В мире, Манхэттен, Илон Маск
NYP: Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка

NYP: писательница Сент-Клэр хочет в суде признать Маска отцом своего ребенка

© Фото : соцсети писательницыАмериканская писательница Эшли Сент-Клэр
Американская писательница Эшли Сент-Клэр - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : соцсети писательницы
Американская писательница Эшли Сент-Клэр . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания отцом своего ребенка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, сообщает газета New York Post.
На прошлой неделе Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от Маска. Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь. Позднее она призвала миллиардера публично признать их общего ребенка. По данным журнала People, писательница является ярой сторонницей консервативных взглядов. Издание также отмечает, что это 13 ребенок Маска.
"Инфлюенсер консервативных взглядов Эшли Сент-Клэр хочет в судебном порядке добиться признания Илона Маска отцом своего ребенка и получить единоличную опеку над пятимесячным сыном", - говорится в материале издания со ссылкой на ходатайства, поданные 26-летней писательницей в Верховный суд Манхэттена.
Согласно заявлению об установлении отцовства, Сент-Клэр и Маск зачали ребенка во время путешествия на остров Сен-Барт в январе 2024 года. Предприниматель якобы три раза виделся с сыном. В подтверждение своих слов Сент-Клэр приложила к судебным документам фотографию Маска с младенцем на руках. Девушка рассчитывает, что суд обяжет Маск пройти тест на отцовство.
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