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Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг - РИА Новости, 22.02.2025
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12:48 22.02.2025 (обновлено: 17:12 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/mask-2000979983.html
Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг
Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг - РИА Новости, 22.02.2025
Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:48:00+03:00
2025-02-22T17:12:00+03:00
в мире
германия
илон маск
фридрих мерц
алиса вайдель
хдс/хсс
welt
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг 23 февраля."АдГ!" — написал он, вставив по три изображения флага Германии с каждой стороны.Бизнесмен на фоне грядущих выборов заявлял, что "Альтернатива для Германии" — единственная надежда ФРГ. Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что только АдГ может спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".Публикация вызвала бурные споры как в редакции газеты, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы.Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок ХДС/ХСС с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21%. Поддержать партию "Зеленые" готовы 13%, "Левых" — семь процентов. На преодоление пятипроцентного порога может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ).
https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html
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в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс, welt
В мире, Германия, Илон Маск, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Welt
Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг

Маск заявил о поддержке АдГ накануне выборов в бундестаг

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг 23 февраля.
"АдГ!" — написал он, вставив по три изображения флага Германии с каждой стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания
Вчера, 08:00
Бизнесмен на фоне грядущих выборов заявлял, что "Альтернатива для Германии" — единственная надежда ФРГ. Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что только АдГ может спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".
Публикация вызвала бурные споры как в редакции газеты, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы.
Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Доля Германии в мировой экономике при Шольце упала до минимума
Вчера, 07:16
В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок ХДС/ХСС с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21%. Поддержать партию "Зеленые" готовы 13%, "Левых" — семь процентов. На преодоление пятипроцентного порога может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ).
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 11:50
 
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