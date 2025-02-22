Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг
Маск заявил о поддержке АдГ накануне выборов в бундестаг
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг 23 февраля.
"АдГ!" — написал он, вставив по три изображения флага Германии с каждой стороны.
Бизнесмен на фоне грядущих выборов заявлял, что "Альтернатива для Германии" — единственная надежда ФРГ. Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что только АдГ может спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".
Публикация вызвала бурные споры как в редакции газеты, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы.
Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.
В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок ХДС/ХСС с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21%. Поддержать партию "Зеленые" готовы 13%, "Левых" — семь процентов. На преодоление пятипроцентного порога может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ).