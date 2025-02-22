https://ria.ru/20250222/mask-2000979983.html

Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг

Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг - РИА Новости, 22.02.2025

Маск поддержал АдГ перед выборами в бундестаг

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:48:00+03:00

2025-02-22T12:48:00+03:00

2025-02-22T17:12:00+03:00

в мире

германия

илон маск

фридрих мерц

алиса вайдель

хдс/хсс

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805863_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_159998d8cb005cb33ebf5190d8d1e1e9.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X в очередной раз поддержал немецкую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) накануне выборов в бундестаг 23 февраля."АдГ!" — написал он, вставив по три изображения флага Германии с каждой стороны.Бизнесмен на фоне грядущих выборов заявлял, что "Альтернатива для Германии" — единственная надежда ФРГ. Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что только АдГ может спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я".Публикация вызвала бурные споры как в редакции газеты, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы.Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.В это воскресенье в ФРГ на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы. Согласно данным опроса института INSA, блок ХДС/ХСС с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки.Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21%. Поддержать партию "Зеленые" готовы 13%, "Левых" — семь процентов. На преодоление пятипроцентного порога может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ).

https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html

https://ria.ru/20250222/dolja-2000949677.html

https://ria.ru/20250214/medvedev-1999339173.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, илон маск, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс, welt