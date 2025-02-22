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Маск заявил о лицемерии "сердобольных либералов" в конфликте на Украине

Маск заявил о лицемерии "сердобольных либералов" в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

Маск заявил о лицемерии "сердобольных либералов" в конфликте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "сердобольные либералы", с которыми он разговаривал, не хотят окончания конфликта на Украине, потому что у... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:46:00+03:00

2025-02-22T10:46:00+03:00

2025-02-22T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "сердобольные либералы", с которыми он разговаривал, не хотят окончания конфликта на Украине, потому что у них поверхностное сочувствие, а не настоящее. "Каждый сердобольный либерал, с которым я разговариваю о российско-украинской войне, хочет вечно отправлять трупы в мясорубку. У них нет плана на успех. Поверхностное сочувствие. а не настоящее", - написал Маск в социальной сети X. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250220/mask-2000464672.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000932778.html

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