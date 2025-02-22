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Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик - РИА Новости, 22.02.2025
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18:05 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/makron-2001021923.html
Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик
Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик - РИА Новости, 22.02.2025
Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик
Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны ЕС в поддержку конфликта на Украине, заявил французский политик, лидер партии... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:05:00+03:00
2025-02-22T18:05:00+03:00
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
флориан филиппо
дональд трамп
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны ЕС в поддержку конфликта на Украине, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Франция сейчас более не Франция, это марионетка тех, кто действует против наших интересов, и поэтому я думаю, что Макрону не удастся объединить вокруг себя людей в поддержку войны. Я не думаю, что он сможет объединить вокруг себя страны ради войны - может быть, лишь некоторые - наиболее истеричные прибалтийские страны, но это не будет иметь большого веса, потому что ведущие страны будут отсутствовать", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже. По его словам, "чем сильнее американский президент Дональд Трамп и страны БРИКС стремятся к миру, тем сильнее кучка сумасшедших в Евросоюзе будет стремиться к обратному". "Когда они стремятся к свободе, мы стремимся к цензуре, когда они стремятся к миру, мы стремимся к войне", - отметил Филиппо. По мнению Филиппо, "Макрон, идеолог евроглобалистов, готовит французское общественное мнение к войне". "Но, слава богу, у нас на это нет средств, а европейские страны разделены. Макрон готов идти до конца, именно поэтому нам нужно противиться этому, выступать за мир, именно поэтому мы проводим эту манифестацию, так как сегодня мир и выход из ЕС непосредственно связаны", - подчеркнул он. В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250221/makron-2000859072.html
https://ria.ru/20250222/makron-2000970904.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html
https://ria.ru/20250222/parizh-2000941201.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, дональд трамп, евросоюз, нато, патриот, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Патриот, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик

Филиппо: Макрон не сможет объединить страны ЕС в поддержку конфликта на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны ЕС в поддержку конфликта на Украине, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Франция сейчас более не Франция, это марионетка тех, кто действует против наших интересов, и поэтому я думаю, что Макрону не удастся объединить вокруг себя людей в поддержку войны. Я не думаю, что он сможет объединить вокруг себя страны ради войны - может быть, лишь некоторые - наиболее истеричные прибалтийские страны, но это не будет иметь большого веса, потому что ведущие страны будут отсутствовать", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже.
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По его словам, "чем сильнее американский президент Дональд Трамп и страны БРИКС стремятся к миру, тем сильнее кучка сумасшедших в Евросоюзе будет стремиться к обратному".
«
"Когда они стремятся к свободе, мы стремимся к цензуре, когда они стремятся к миру, мы стремимся к войне", - отметил Филиппо.
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«
По мнению Филиппо, "Макрон, идеолог евроглобалистов, готовит французское общественное мнение к войне". "Но, слава богу, у нас на это нет средств, а европейские страны разделены. Макрон готов идти до конца, именно поэтому нам нужно противиться этому, выступать за мир, именно поэтому мы проводим эту манифестацию, так как сегодня мир и выход из ЕС непосредственно связаны", - подчеркнул он.
В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
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Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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