Макрон не сможет объединить страны ЕС, заявил французский политик
Филиппо: Макрон не сможет объединить страны ЕС в поддержку конфликта на Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет объединить вокруг себя страны ЕС в поддержку конфликта на Украине, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Франция сейчас более не Франция, это марионетка тех, кто действует против наших интересов, и поэтому я думаю, что Макрону не удастся объединить вокруг себя людей в поддержку войны. Я не думаю, что он сможет объединить вокруг себя страны ради войны - может быть, лишь некоторые - наиболее истеричные прибалтийские страны, но это не будет иметь большого веса, потому что ведущие страны будут отсутствовать", - ответил Филиппо на вопрос РИА Новости на полях манифестации за выход Франции из ЕС и НАТО в Париже.
По его словам, "чем сильнее американский президент Дональд Трамп и страны БРИКС стремятся к миру, тем сильнее кучка сумасшедших в Евросоюзе будет стремиться к обратному".
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"Когда они стремятся к свободе, мы стремимся к цензуре, когда они стремятся к миру, мы стремимся к войне", - отметил Филиппо.
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По мнению Филиппо, "Макрон, идеолог евроглобалистов, готовит французское общественное мнение к войне". "Но, слава богу, у нас на это нет средств, а европейские страны разделены. Макрон готов идти до конца, именно поэтому нам нужно противиться этому, выступать за мир, именно поэтому мы проводим эту манифестацию, так как сегодня мир и выход из ЕС непосредственно связаны", - подчеркнул он.
В Париже по инициативе Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
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