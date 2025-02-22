https://ria.ru/20250222/makron-2000970904.html

Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой

Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой - РИА Новости, 22.02.2025

Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:29:00+03:00

2025-02-22T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине."В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", — написал он.Как отметил зампред Совбеза, смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника. В этом контексте он упомянул мнения о том, что новая администрация в США якобы стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, а на самом деле "искренне любит" Украину. При этом он выразил мнение, что "тут все сложнее"."Во-первых, играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", потом: "Нет, ни за что не отправим", а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев". Ну ему уже нечего терять, а вот администрация Трампа только начинает свой второй срок", — добавил Медведев.Макрон заявлял в интервью французским СМИ, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет. При этом он отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность прибытия экспертов или военных в постсоветскую республику за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.

https://ria.ru/20250222/rossiya-2000899269.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, дмитрий медведев, эммануэль макрон, в мире