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Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой - РИА Новости, 22.02.2025
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11:29 22.02.2025 (обновлено: 13:26 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/makron-2000970904.html
Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой
Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:29:00+03:00
2025-02-22T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине."В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", — написал он.Как отметил зампред Совбеза, смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника. В этом контексте он упомянул мнения о том, что новая администрация в США якобы стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, а на самом деле "искренне любит" Украину. При этом он выразил мнение, что "тут все сложнее".&quot;Во-первых, играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: &quot;Отправим французов воевать против русских&quot;, потом: &quot;Нет, ни за что не отправим&quot;, а чуть позже: &quot;Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев&quot;. Ну ему уже нечего терять, а вот администрация Трампа только начинает свой второй срок&quot;, — добавил Медведев.Макрон заявлял в интервью французским СМИ, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет. При этом он отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность прибытия экспертов или военных в постсоветскую республику за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
https://ria.ru/20250222/rossiya-2000899269.html
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украина, россия, сша, дмитрий медведев, эммануэль макрон, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, В мире
Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой

Медведев назвал Макрона сторонником стратегической неопределенности

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине.
"В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Как отметил зампред Совбеза, смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника. В этом контексте он упомянул мнения о том, что новая администрация в США якобы стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, а на самом деле "искренне любит" Украину. При этом он выразил мнение, что "тут все сложнее".
«

"Во-первых, играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", потом: "Нет, ни за что не отправим", а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев". Ну ему уже нечего терять, а вот администрация Трампа только начинает свой второй срок", — добавил Медведев.

Макрон заявлял в интервью французским СМИ, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет. При этом он отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность прибытия экспертов или военных в постсоветскую республику за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
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