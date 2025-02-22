Медведев назвал Макрона политиком с трудной судьбой
Медведев назвал Макрона сторонником стратегической неопределенности
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине.
"В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", — написал он.
Как отметил зампред Совбеза, смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника. В этом контексте он упомянул мнения о том, что новая администрация в США якобы стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, а на самом деле "искренне любит" Украину. При этом он выразил мнение, что "тут все сложнее".
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"Во-первых, играя в стратегическую неопределенность, важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", потом: "Нет, ни за что не отправим", а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев". Ну ему уже нечего терять, а вот администрация Трампа только начинает свой второй срок", — добавил Медведев.
Макрон заявлял в интервью французским СМИ, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет. При этом он отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность прибытия экспертов или военных в постсоветскую республику за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
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