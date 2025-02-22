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FT: несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в Мадрид - РИА Новости, 22.02.2025
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14:34 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/madrid-2000994477.html
FT: несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в Мадрид
FT: несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в Мадрид - РИА Новости, 22.02.2025
FT: несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в Мадрид
Многие американцы, несогласные с политикой президента США Дональда Трампа, переезжают в столицу Испании, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:34:00+03:00
2025-02-22T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Многие американцы, несогласные с политикой президента США Дональда Трампа, переезжают в столицу Испании, сообщает газета Financial Times. "Американские граждане спешат пустить корни в Мадриде по мере того, как самая модная столица Европы становится пристанищем для "беженцев режима Трампа", стремящихся сбежать от президента США", - передает издание. Отмечается, что наплыв американцев в Испанию был зафиксирован еще несколько лет назад из-за более низкой стоимости жизни в этой южноевропейской стране, чем в США, и благодаря появившейся в времена пандемии возможности работать удаленно. Однако данная тенденция проявилась еще сильнее после возвращения Трампа в Белый дом. По данным министерства по вопросам миграции, к середине 2024 года число американцев, живущих в автономном сообществе Мадрид, достигло 10 тысяч человек, что на 35% больше, чем в 2018 году. При этом число заявок на получение ВНЖ продолжает расти. В Испанию переехали даже некоторые голливудские звезды, в частности Ричард Гир и Эмбер Херд. Отмечается также, что в качестве туристов в прошлом году Мадрид посетили более 1 миллиона американцев. Предполагается, что граждан США привлекает искусство, изысканная еда, радушие местных жителей и солнечная погода. Кроме того, стоимость жизни в Мадриде значительно ниже, чем в других крупнейших городах Европы, таких как Лондон или Париж.
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в мире, мадрид, сша, испания, дональд трамп, ричард гир, эмбер херд
В мире, Мадрид, США, Испания, Дональд Трамп, Ричард Гир, Эмбер Херд
FT: несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в Мадрид

FT: многие американцы, несогласные с политикой Трампа, переезжают в Мадрид

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Многие американцы, несогласные с политикой президента США Дональда Трампа, переезжают в столицу Испании, сообщает газета Financial Times.
"Американские граждане спешат пустить корни в Мадриде по мере того, как самая модная столица Европы становится пристанищем для "беженцев режима Трампа", стремящихся сбежать от президента США", - передает издание.
Отмечается, что наплыв американцев в Испанию был зафиксирован еще несколько лет назад из-за более низкой стоимости жизни в этой южноевропейской стране, чем в США, и благодаря появившейся в времена пандемии возможности работать удаленно. Однако данная тенденция проявилась еще сильнее после возвращения Трампа в Белый дом.
По данным министерства по вопросам миграции, к середине 2024 года число американцев, живущих в автономном сообществе Мадрид, достигло 10 тысяч человек, что на 35% больше, чем в 2018 году. При этом число заявок на получение ВНЖ продолжает расти. В Испанию переехали даже некоторые голливудские звезды, в частности Ричард Гир и Эмбер Херд. Отмечается также, что в качестве туристов в прошлом году Мадрид посетили более 1 миллиона американцев.
Предполагается, что граждан США привлекает искусство, изысканная еда, радушие местных жителей и солнечная погода. Кроме того, стоимость жизни в Мадриде значительно ниже, чем в других крупнейших городах Европы, таких как Лондон или Париж.
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В миреМадридСШАИспанияДональд ТрампРичард ГирЭмбер Херд
 
 
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