https://ria.ru/20250222/lyashok-2000939969.html

Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской - РИА Новости, 22.02.2025

Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству "Прайм" старший научный... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T03:16:00+03:00

2025-02-22T03:16:00+03:00

2025-02-22T03:16:00+03:00

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

виктор ляшок

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.Он напомнил, что в феврале пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Дело в том, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3 процента, но, по данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента."Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе", — рассказал специалист.Иными словами, многие получили доплату за два месяца сразу. Начисление пенсии в марте будет стандартным, без двойных надбавок.

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, виктор ляшок