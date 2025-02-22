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Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской - РИА Новости, 22.02.2025
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03:16 22.02.2025
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Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской
Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской - РИА Новости, 22.02.2025
Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской
Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству "Прайм" старший научный... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:16:00+03:00
2025-02-22T03:16:00+03:00
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
виктор ляшок
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.Он напомнил, что в феврале пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Дело в том, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3 процента, но, по данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента."Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе", — рассказал специалист.Иными словами, многие получили доплату за два месяца сразу. Начисление пенсии в марте будет стандартным, без двойных надбавок.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, виктор ляшок
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Виктор Ляшок
Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Ляшок: пенсия в марте будет меньше февральской из-за доплаты за два месяца сразу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Он напомнил, что в феврале пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Дело в том, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3 процента, но, по данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента.
«
"Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе", — рассказал специалист.
Иными словами, многие получили доплату за два месяца сразу. Начисление пенсии в марте будет стандартным, без двойных надбавок.
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияВиктор Ляшок
 
 
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