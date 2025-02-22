https://ria.ru/20250222/lotereya-2000993799.html
Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой
Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой - РИА Новости, 22.02.2025
Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой
Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:32:00+03:00
2025-02-22T14:32:00+03:00
2025-02-22T14:47:00+03:00
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien. "В начале февраля житель Тулузы, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой - ред.), купленной при помощи его банковской карты", - говорится в статье. Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его припаркованной в центре города машины была украдена сумка, где находились документы и банковская карта, пишет Parisien. Пострадавший связался с банком, чтобы заблокировать карту, однако к тому моменту с нее уже списалось 52,5 евро, сообщает газета. Перед тем как пойти в полицию, Жан-Давид обратил внимание, что 50 евро были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где была припаркована его машина, сказано в материале. Он пошел туда и объяснил свою ситуацию продавцу, который рассказал, что видел двух мужчин, по виду напоминающих бездомных, которые купили лотерейные билеты и вели себя подозрительно. Они сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым - согласно статье, он предусматривал максимально возможный выигрыш в размере 500 тысяч евро. Деньги пока не были востребованы, по словам Жана-Давида, полиция сообщила ему, что средства будут конфискованы. Пострадавший мужчина призвал бездомных связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном и разделить выигрыш, пишет Parisien. "Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш", - приводит газета слова Жана-Давида.
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967100439.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тулуза, франция
Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой
Parisien: бездомные в Тулузе выиграли 500 тысяч евро с помощью украденной карты
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости.
Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien
.
"В начале февраля житель Тулузы
, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой - ред.), купленной при помощи его банковской карты", - говорится в статье.
Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его припаркованной в центре города машины была украдена сумка, где находились документы и банковская карта, пишет Parisien. Пострадавший связался с банком, чтобы заблокировать карту, однако к тому моменту с нее уже списалось 52,5 евро, сообщает газета.
Перед тем как пойти в полицию, Жан-Давид обратил внимание, что 50 евро были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где была припаркована его машина, сказано в материале. Он пошел туда и объяснил свою ситуацию продавцу, который рассказал, что видел двух мужчин, по виду напоминающих бездомных, которые купили лотерейные билеты и вели себя подозрительно. Они сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым - согласно статье, он предусматривал максимально возможный выигрыш в размере 500 тысяч евро.
Деньги пока не были востребованы, по словам Жана-Давида, полиция сообщила ему, что средства будут конфискованы. Пострадавший мужчина призвал бездомных связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном и разделить выигрыш, пишет Parisien.
"Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш", - приводит газета слова Жана-Давида.