https://ria.ru/20250222/lotereya-2000993799.html

Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой

Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой - РИА Новости, 22.02.2025

Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой

Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:32:00+03:00

2025-02-22T14:32:00+03:00

2025-02-22T14:47:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien. "В начале февраля житель Тулузы, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой - ред.), купленной при помощи его банковской карты", - говорится в статье. Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его припаркованной в центре города машины была украдена сумка, где находились документы и банковская карта, пишет Parisien. Пострадавший связался с банком, чтобы заблокировать карту, однако к тому моменту с нее уже списалось 52,5 евро, сообщает газета. Перед тем как пойти в полицию, Жан-Давид обратил внимание, что 50 евро были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где была припаркована его машина, сказано в материале. Он пошел туда и объяснил свою ситуацию продавцу, который рассказал, что видел двух мужчин, по виду напоминающих бездомных, которые купили лотерейные билеты и вели себя подозрительно. Они сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым - согласно статье, он предусматривал максимально возможный выигрыш в размере 500 тысяч евро. Деньги пока не были востребованы, по словам Жана-Давида, полиция сообщила ему, что средства будут конфискованы. Пострадавший мужчина призвал бездомных связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном и разделить выигрыш, пишет Parisien. "Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш", - приводит газета слова Жана-Давида.

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

https://ria.ru/20240819/rossiya-1967100439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тулуза, франция