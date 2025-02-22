https://ria.ru/20250222/krym-2000954349.html
Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях
Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях - РИА Новости, 22.02.2025
Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях
Мобильная связь может отключаться в субботу в ходе антидиверсионных учений в двух районах Крыма – в Бахчисарайском и Сакском, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:41:00+03:00
2025-02-22T08:41:00+03:00
2025-02-22T08:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Мобильная связь может отключаться в субботу в ходе антидиверсионных учений в двух районах Крыма – в Бахчисарайском и Сакском, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Двадцать второго февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", - сообщил Аксенов. Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10.00 до 15.00 мск, отметил он. При этом экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20241112/krym-1983407941.html
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РИА Новости
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сакский район, сергей аксенов (политик), общество, республика крым, россия
Сакский район, Сергей Аксенов (политик), Общество, Республика Крым, Россия
Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях
Аксенов предупредил об отключении мобильной связи во время учений теробороны