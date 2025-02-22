https://ria.ru/20250222/krym-2000954349.html

Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях

Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях - РИА Новости, 22.02.2025

Жителей двух районов Крыма предупредили об антидиверсионных учениях

Мобильная связь может отключаться в субботу в ходе антидиверсионных учений в двух районах Крыма – в Бахчисарайском и Сакском, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:41:00+03:00

2025-02-22T08:41:00+03:00

2025-02-22T08:41:00+03:00

сакский район

сергей аксенов (политик)

общество

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Мобильная связь может отключаться в субботу в ходе антидиверсионных учений в двух районах Крыма – в Бахчисарайском и Сакском, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Двадцать второго февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", - сообщил Аксенов. Формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10.00 до 15.00 мск, отметил он. При этом экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20241112/krym-1983407941.html

сакский район

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Ольга Фомченкова

сакский район, сергей аксенов (политик), общество, республика крым, россия