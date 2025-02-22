Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области
МО РФ: российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника", — заявили в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах десяти населенных пунктов в Курской области и семи — в Сумской области Украины.
За сутки потери украинской армии составили:
- более 190 солдат убитыми и ранеными;
- три танка;
- шесть БМП;
- четыре бронетранспортера;
- 15 боевых бронемашин;
- 17 автомобилей;
- артиллерийское орудие;
- три миномета;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли:
- примерно 62 650 человек;
- 376 танков;
- 286 БМП;
- 237 бронетранспортеров;
- 1977 боевых бронированных машин;
- 2129 военных автомобилей;
- 465 артиллерийских орудий;
- 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов;
- зенитную самоходную установку;
- девять транспортно-заряжающих машин;
- 113 станций РЭБ;
- 15 РЛС контрбатарейной борьбы;
- семь РЛС ПВО;
- 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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