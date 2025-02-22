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Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025
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15:09 22.02.2025 (обновлено: 17:32 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/kontrataki-2001000135.html
Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025
Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:09:00+03:00
2025-02-22T17:32:00+03:00
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника", — заявили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах десяти населенных пунктов в Курской области и семи — в Сумской области Украины.За сутки потери украинской армии составили:Уничтожены также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html
https://ria.ru/20250222/desantniki-2000968065.html
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вооруженные силы украины, безопасность, курская область, россия, суджа
Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа
Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ: российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника", — заявили в военном ведомстве.
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В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах десяти населенных пунктов в Курской области и семи — в Сумской области Украины.
За сутки потери украинской армии составили:
  • более 190 солдат убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • шесть БМП;
  • четыре бронетранспортера;
  • 15 боевых бронемашин;
  • 17 автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • три миномета;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.
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Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли:
  • примерно 62 650 человек;
  • 376 танков;
  • 286 БМП;
  • 237 бронетранспортеров;
  • 1977 боевых бронированных машин;
  • 2129 военных автомобилей;
  • 465 артиллерийских орудий;
  • 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов;
  • зенитную самоходную установку;
  • девять транспортно-заряжающих машин;
  • 113 станций РЭБ;
  • 15 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • семь РЛС ПВО;
  • 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская областьРоссияСуджа
 
 
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