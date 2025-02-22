https://ria.ru/20250222/kontrataki-2001000135.html

Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025

Российские бойцы отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:09:00+03:00

2025-02-22T15:09:00+03:00

2025-02-22T17:32:00+03:00

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_0:191:3074:1920_1920x0_80_0_0_625f2265d39a256686652310181a2e74.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение 20 украинских бригадам в приграничных районах Курской области и отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Новая Сорочина, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены три контратаки противника", — заявили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах десяти населенных пунктов в Курской области и семи — в Сумской области Украины.За сутки потери украинской армии составили:Уничтожены также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html

https://ria.ru/20250222/desantniki-2000968065.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, курская область, россия, суджа