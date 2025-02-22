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Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся - РИА Новости, 22.02.2025
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11:34 22.02.2025 (обновлено: 12:38 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/kompanii-2000971460.html
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся - РИА Новости, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:34:00+03:00
2025-02-22T12:38:00+03:00
экономика
россия
мьянма
максим решетников
денис мантуров
антон алиханов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 фев — РИА Новости. Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", — сказал министр в рамках визита в Мьянму.По его словам, уход зарубежных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, они воспользовались ими в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг."Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", — отметил Решетников.В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил министр. "Российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов", — сказал глава Минэкономразвития.Россия изначально говорила, что ответом на санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата — эта работа ведется постоянно, напомнил Решетников.Правительство реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие, реформа контрольно-надзорной деятельности существенно снизила административное давление на бизнес."В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", — заключил Решетников.В последние дни СМИ и Telegram-каналы писали о планах некоторых иностранных компаний вернуться в Россию. В пятницу президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества отечественным производителям перед зарубежными конкурентами.Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что власти будут допускать на российский рынок только те бренды, в которых заинтересована страна.В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что нужно пускать западные компании только в те отрасли, участие в которых не будет создавать риски для экономики.
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
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экономика, россия, мьянма, максим решетников, денис мантуров, антон алиханов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин
Экономика, Россия, Мьянма, Максим Решетников, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Решетников: требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ будут иными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 фев — РИА Новости. Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", — сказал министр в рамках визита в Мьянму.
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По его словам, уход зарубежных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, они воспользовались ими в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.
"Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", — отметил Решетников.
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В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил министр.
«
"Российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов", — сказал глава Минэкономразвития.
Россия изначально говорила, что ответом на санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата — эта работа ведется постоянно, напомнил Решетников.
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Правительство реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие, реформа контрольно-надзорной деятельности существенно снизила административное давление на бизнес.
«
"В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", — заключил Решетников.
В последние дни СМИ и Telegram-каналы писали о планах некоторых иностранных компаний вернуться в Россию. В пятницу президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества отечественным производителям перед зарубежными конкурентами.
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Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что власти будут допускать на российский рынок только те бренды, в которых заинтересована страна.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что нужно пускать западные компании только в те отрасли, участие в которых не будет создавать риски для экономики.
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ЭкономикаРоссияМьянмаМаксим РешетниковДенис МантуровАнтон АлихановМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
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