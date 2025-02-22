https://ria.ru/20250222/kompanii-2000971460.html

Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся - РИА Новости, 22.02.2025

Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся

Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:34:00+03:00

2025-02-22T11:34:00+03:00

2025-02-22T12:38:00+03:00

экономика

россия

мьянма

максим решетников

денис мантуров

антон алиханов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 фев — РИА Новости. Требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, решения будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", — сказал министр в рамках визита в Мьянму.По его словам, уход зарубежных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран, они воспользовались ими в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг."Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", — отметил Решетников.В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил министр. "Российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов", — сказал глава Минэкономразвития.Россия изначально говорила, что ответом на санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата — эта работа ведется постоянно, напомнил Решетников.Правительство реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие, реформа контрольно-надзорной деятельности существенно снизила административное давление на бизнес."В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", — заключил Решетников.В последние дни СМИ и Telegram-каналы писали о планах некоторых иностранных компаний вернуться в Россию. В пятницу президент Владимир Путин поручил обеспечить преимущества отечественным производителям перед зарубежными конкурентами.Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что власти будут допускать на российский рынок только те бренды, в которых заинтересована страна.В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что нужно пускать западные компании только в те отрасли, участие в которых не будет создавать риски для экономики.

https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html

https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мьянма, максим решетников, денис мантуров, антон алиханов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин