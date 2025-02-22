В Кишиневе протестующие требуют отставки правительства
В Кишиневе протестующие требуют отставки правительства и досрочных выборов
© SputnikАкция протеста у здания администрации президента в Кишиневе, Молдавия
© Sputnik
Акция протеста у здания администрации президента в Кишиневе, Молдавия
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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) собрались в субботу у здания администрации президента в Кишиневе, требуя отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие держат плакаты с лозунгами "Долой правительство!", "Нет — росту тарифов!" и "Требуем честных выборов!". Участники акции пришли без партийной символики, что соответствует призыву лидера ПСРМ Игоря Додона объединить граждан с разными политическими взглядами.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Ранее в ПСРМ рассказали РИА Новости, что запускают серию протестных акций, они вызваны ростом бедности, тарифов, цен, обострением энергетического кризиса, фальсификацией президентских выборов, а также преследованием оппозиции и активистов, несогласных с прозападной политикой президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" (ПДС). На сегодняшний день ПДС контролирует парламент, исполнительную и судебную власть. Социалисты отмечают, что уровень бедности в стране превысил 30%, из-за чего каждый третий житель Молдавии оказался на грани выживания. В оппозиции считают, что у правительства премьера Дорина Речана нет стратегии развития, а попытки решить энергетический кризис привели лишь к росту тарифов.