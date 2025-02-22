https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html

Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве - РИА Новости, 22.02.2025

Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:40:00+03:00

2025-02-22T09:40:00+03:00

2025-02-22T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев и пригород за ночь получили четыре удара <...>, ходят слухи о взрывах в направлении Святошино. Там интересное место — аэродром и еще более интересное место — завод "Практика", на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, он сообщил о прилете в районе железнодорожной станции Дарница."Направления указывают два: ГСК "Локомотив", вернее общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод. В 01:30 прилетело в пригород Бучи, который сам является пригородом Киева <...>. Прилет фиксировали в направлении Бучанского леса. <...> Там есть несколько складских комплексов и территории, огороженные и охраняемые военными", — отметил Лебедев. Помимо этого, ночью в Днепропетровске поразили склады ВСУ, произошла детонация.В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу.В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html

https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины