Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве
В Киеве и пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев и пригород за ночь получили четыре удара <...>, ходят слухи о взрывах в направлении Святошино. Там интересное место — аэродром и еще более интересное место — завод "Практика", на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, он сообщил о прилете в районе железнодорожной станции Дарница.
"Направления указывают два: ГСК "Локомотив", вернее общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод. В 01:30 прилетело в пригород Бучи, который сам является пригородом Киева <...>. Прилет фиксировали в направлении Бучанского леса. <...> Там есть несколько складских комплексов и территории, огороженные и охраняемые военными", — отметил Лебедев.
Помимо этого, ночью в Днепропетровске поразили склады ВСУ, произошла детонация.
Подполье сорвало железнодорожные перевозки ВСУ в Запорожье
18 февраля, 06:13
В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу.
В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18