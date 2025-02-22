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Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 22.02.2025 (обновлено: 10:10 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html
Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве
Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве
В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:40:00+03:00
2025-02-22T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев и пригород за ночь получили четыре удара &lt;...&gt;, ходят слухи о взрывах в направлении Святошино. Там интересное место — аэродром и еще более интересное место — завод "Практика", на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, он сообщил о прилете в районе железнодорожной станции Дарница."Направления указывают два: ГСК "Локомотив", вернее общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод. В 01:30 прилетело в пригород Бучи, который сам является пригородом Киева &lt;...&gt;. Прилет фиксировали в направлении Бучанского леса. &lt;...&gt; Там есть несколько складских комплексов и территории, огороженные и охраняемые военными", — отметил Лебедев. Помимо этого, ночью в Днепропетровске поразили склады ВСУ, произошла детонация.В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу.В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html
https://ria.ru/20250218/podpole-1999960956.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

В Киеве и пригороде прогремели взрывы на нескольких военных объектах

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Киеве и пригороде ночью прогремели взрывы на нескольких военных объектах, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев и пригород за ночь получили четыре удара <...>, ходят слухи о взрывах в направлении Святошино. Там интересное место — аэродром и еще более интересное место — завод "Практика", на котором бронируются автомобили, как гражданские, так и военные", — рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, он сообщил о прилете в районе железнодорожной станции Дарница.
"Направления указывают два: ГСК "Локомотив", вернее общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод. В 01:30 прилетело в пригород Бучи, который сам является пригородом Киева <...>. Прилет фиксировали в направлении Бучанского леса. <...> Там есть несколько складских комплексов и территории, огороженные и охраняемые военными", — отметил Лебедев.
Помимо этого, ночью в Днепропетровске поразили склады ВСУ, произошла детонация.
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В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу.
В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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