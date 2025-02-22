https://ria.ru/20250222/khamas-2000994315.html

ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников

ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников - РИА Новости, 22.02.2025

ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников

Еще трое освобожденных израильских заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:33:00+03:00

2025-02-22T14:33:00+03:00

2025-02-22T16:37:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Еще трое освобожденных израильских заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, военные сопровождают их на территорию Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. "Трое освобожденных заложников только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. В настоящее время спецподразделения ЦАХАЛ и ШАБАК сопровождают освобожденных заложников по пути на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование", - говорится в сообщении. В субботу палестинское движение освободило двух израильских заложников в рамках соглашения о перемирии в палестинском анклаве. Позднее в субботу ожидается освобождение еще одного израильского заложника. В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа в субботу происходит освобождение шести израильских заложников, которые станут последними живыми заложниками из списка на освобождение на первом этапе соглашения. В обмен на этих шестерых заложников Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.

https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html

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в мире, израиль, хамас, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году