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ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников - РИА Новости, 22.02.2025
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14:33 22.02.2025 (обновлено: 16:37 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/khamas-2000994315.html
ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников
ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников - РИА Новости, 22.02.2025
ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников
Еще трое освобожденных израильских заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:33:00+03:00
2025-02-22T16:37:00+03:00
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Еще трое освобожденных израильских заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, военные сопровождают их на территорию Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. "Трое освобожденных заложников только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. В настоящее время спецподразделения ЦАХАЛ и ШАБАК сопровождают освобожденных заложников по пути на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование", - говорится в сообщении. В субботу палестинское движение освободило двух израильских заложников в рамках соглашения о перемирии в палестинском анклаве. Позднее в субботу ожидается освобождение еще одного израильского заложника. В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа в субботу происходит освобождение шести израильских заложников, которые станут последними живыми заложниками из списка на освобождение на первом этапе соглашения. В обмен на этих шестерых заложников Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.
https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html
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в мире, израиль, хамас, шабак, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, ШАБАК, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ получила трех освобожденных ХАМАС заложников

Израильская армия подтвердила освобождение и передачу ХАМАС еще трех заложников

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Еще трое освобожденных израильских заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС, военные сопровождают их на территорию Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«
"Трое освобожденных заложников только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. В настоящее время спецподразделения ЦАХАЛ и ШАБАК сопровождают освобожденных заложников по пути на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование", - говорится в сообщении.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ
21 февраля, 23:36
В субботу палестинское движение освободило двух израильских заложников в рамках соглашения о перемирии в палестинском анклаве. Позднее в субботу ожидается освобождение еще одного израильского заложника.
В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа в субботу происходит освобождение шести израильских заложников, которые станут последними живыми заложниками из списка на освобождение на первом этапе соглашения.
В обмен на этих шестерых заложников Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам
21 февраля, 11:15
 
В миреИзраильХАМАСШАБАКОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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