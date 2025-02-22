https://ria.ru/20250222/kadyrov-2001014914.html

Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников

Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников - РИА Новости, 22.02.2025

Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников

Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:15:00+03:00

2025-02-22T17:15:00+03:00

2025-02-22T17:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 22 фев - РИА Новости. Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". "Три подразделения из Чеченской Республики, защищающие интересы России на территории проведения специальной военной операции, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны", — написал Кадыров. Глава республики выразил уверенность в том, что новая техника станет надёжным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО. "Совместными всеобщими усилиями мы обязательно победим фашизм на Украине", — добавил он.

https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы рф