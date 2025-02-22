Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/kadyrov-2001014914.html
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников - РИА Новости, 22.02.2025
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников
Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:15:00+03:00
2025-02-22T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001014413_8:0:1903:1066_1920x0_80_0_0_145029d0b83fa02c550a939352816024.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 фев - РИА Новости. Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". "Три подразделения из Чеченской Республики, защищающие интересы России на территории проведения специальной военной операции, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны", — написал Кадыров. Глава республики выразил уверенность в том, что новая техника станет надёжным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО. "Совместными всеобщими усилиями мы обязательно победим фашизм на Украине", — добавил он.
https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html
https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999946177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001014413_270:0:1691:1066_1920x0_80_0_0_ac52da742d98391371d80aac6d2e714d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ
Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников

Кадыров: бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию "Джихад-машин" и FPV-дроны

© Kadyrov_95 / TelegramБойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Кадр видео
Бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей Джихад-машина и FPV-дроны. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Kadyrov_95 / Telegram
Бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 22 фев - РИА Новости. Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".
Кадры зачистки территории от ВСУ на белгородском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках
13 января, 18:43
"Три подразделения из Чеченской Республики, защищающие интересы России на территории проведения специальной военной операции, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны", — написал Кадыров.
Глава республики выразил уверенность в том, что новая техника станет надёжным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО.
"Совместными всеобщими усилиями мы обязательно победим фашизм на Украине", — добавил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
17 февраля, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала