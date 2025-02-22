Кадыров рассказал о передаче бойцам СВО "Джихад-машин" и беспилотников
Кадыров: бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию "Джихад-машин" и FPV-дроны
© Kadyrov_95 / TelegramБойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Кадр видео
Бойцы из Чечни в зоне СВО получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 22 фев - РИА Новости. Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".
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"Три подразделения из Чеченской Республики, защищающие интересы России на территории проведения специальной военной операции, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны", — написал Кадыров.
Глава республики выразил уверенность в том, что новая техника станет надёжным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО.
"Совместными всеобщими усилиями мы обязательно победим фашизм на Украине", — добавил он.
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