https://ria.ru/20250222/izrail-2001035548.html

Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху

Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.02.2025

Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху

Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T20:01:00+03:00

2025-02-22T20:01:00+03:00

2025-02-22T20:01:00+03:00

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биньямин нетаньяху

дональд трамп

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 заложников, включая погибших, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху. "На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 - живыми, 45 - погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей - живых в объятия их семей, а погибших для достойного захоронения в родной земле", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников. Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных. При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах "владеть" Газой и превратить ее в "новую ривьеру" Ближнего Востока. Конфликтующие стороны и посредники в лице Египта, Катара и США пока что официально не сообщали о том, что ведутся какие-то предметные переговоры по второму этапу соглашения. При этом начаться они должны были еще несколько недель назад.

https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html

https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html

https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html

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в мире, израиль, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году