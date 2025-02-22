Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся 63 заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 заложников, включая погибших, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху.
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"На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 - живыми, 45 - погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей - живых в объятия их семей, а погибших для достойного захоронения в родной земле", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
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Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников.
Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных.
При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах "владеть" Газой и превратить ее в "новую ривьеру" Ближнего Востока.