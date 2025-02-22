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Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.02.2025
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20:01 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/izrail-2001035548.html
Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху
Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 22.02.2025
Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху
Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:01:00+03:00
2025-02-22T20:01:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 заложников, включая погибших, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху. "На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 - живыми, 45 - погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей - живых в объятия их семей, а погибших для достойного захоронения в родной земле", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников. Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных. При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах "владеть" Газой и превратить ее в "новую ривьеру" Ближнего Востока. Конфликтующие стороны и посредники в лице Египта, Катара и США пока что официально не сообщали о том, что ведутся какие-то предметные переговоры по второму этапу соглашения. При этом начаться они должны были еще несколько недель назад.
https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html
https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html
https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся 63 заложников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израиль в ходе гуманитарных усилий и силовых акций вернул из сектора Газа 192 заложника, 147 из которых живы, власти намерены добиться возвращения оставшихся 63 заложников, включая погибших, заявил в субботу премьер Биньямин Нетаньяху.
«
"На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 - живыми, 45 - погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей - живых в объятия их семей, а погибших для достойного захоронения в родной земле", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Нетаньяху прокомментировал убийство еврейских детей в секторе Газа
21 февраля, 15:44
Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников.
Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам
21 февраля, 11:15
При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах "владеть" Газой и превратить ее в "новую ривьеру" Ближнего Востока.
Конфликтующие стороны и посредники в лице Египта, Катара и США пока что официально не сообщали о том, что ведутся какие-то предметные переговоры по второму этапу соглашения. При этом начаться они должны были еще несколько недель назад.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ХАМАС передало останки погибшей в Газе израильской заложницы, сообщили СМИ
21 февраля, 23:36
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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