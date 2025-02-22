https://ria.ru/20250222/izrail-2001032534.html

Глава Минобороны Израиля пообещал ответить на убийство членов семьи Бибас

Глава Минобороны Израиля пообещал ответить на убийство членов семьи Бибас - РИА Новости, 22.02.2025

Глава Минобороны Израиля пообещал ответить на убийство членов семьи Бибас

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выразил радость в связи с освобождением в субботу из сектора Газа шестерых израильских заложников, но напомнил о скорби... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T19:30:00+03:00

2025-02-22T19:30:00+03:00

2025-02-22T20:22:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выразил радость в связи с освобождением в субботу из сектора Газа шестерых израильских заложников, но напомнил о скорби народа Израиля из-за судьбы матери и детей Бибас, убийство которых, по его словам, не может остаться без ответа. "Возвращение Элии, Омера, Хишама, Аверы, Омера и Таля - это волнующий и радостный момент для их семей и всего народа Израиля. Однако он сопровождается глубокой болью из-за судьбы Шири Бибас и её сыновей, Ариэля и Кфира, которые были жестоко убиты террористами ХАМАС и их сообщниками. Мы не можем оставить этот ужасный и чудовищный поступок без ответа", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства. Кац подчеркнул, что Израиль должен сделать все возможное для возвращения всех похищенных, включая погибших, и гарантировать, что правление движения ХАМАС в Газе будет уничтожено и больше не будет представлять угрозы для еврейского государства. Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников. Израильские судмедэксперты установили, что тела принадлежат гражданке Шири Бибас и двум ее детям Ариэлю и Кфиру, а также пожилому израильтянину Одеду Лифшицу. Было установлено и объявлено, что Шири и ее маленькие дети были убиты в первые недели войны. Пресс-секретарь израильской армии заявил, что на основе имеющихся данных судмедэксперты пришли к выводу, что детей не застрелили, а убили голыми руками. Трагичная история семьи Бибас потрясла весь Израиль, а эти рыжеволосые маленькие дети в течение всего этого времени оставались символом борьбы семей заложников за возвращение своих близких из Газы. Власти Израиля и руководство ХАМАС анонсировали, что на следующей неделе в рамках первого этапа сделки палестинская группировка выдаст Израилю тела еще четырех погибших заложников. Как только это случится, в палестинском анклаве останутся 59 израильских заложников, около половины из которых признаны погибшими.

https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html

https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html

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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году