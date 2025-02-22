https://ria.ru/20250222/iskander-2000974064.html

Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей

Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей - РИА Новости, 22.02.2025

Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей

Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:59:00+03:00

2025-02-22T11:59:00+03:00

2025-02-22T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ."В ходе СВО ракеты "Искандера-М" поразили более 1400 целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что ОТРК "Искандер-М" наносят удары по местам сосредоточения резервов ВСУ, причем в зависимости от задачи ракетчики используют либо баллистический, либо крылатый боеприпас."Их невозможно уничтожить системами ПВО из-за гиперзвуковой скорости", - подчеркнули в МО РФ.Как отметили в Минобороны, в линейку боеприпасов ОТРК "Искандер-М" входят осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды.

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, искандер-м, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)