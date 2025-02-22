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Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей - РИА Новости, 22.02.2025
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11:59 22.02.2025 (обновлено: 12:11 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/iskander-2000974064.html
Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей
Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей - РИА Новости, 22.02.2025
Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей
Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ."В ходе СВО ракеты "Искандера-М" поразили более 1400 целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что ОТРК "Искандер-М" наносят удары по местам сосредоточения резервов ВСУ, причем в зависимости от задачи ракетчики используют либо баллистический, либо крылатый боеприпас."Их невозможно уничтожить системами ПВО из-за гиперзвуковой скорости", - подчеркнули в МО РФ.Как отметили в Минобороны, в линейку боеприпасов ОТРК "Искандер-М" входят осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Искандер-М, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей

МО РФ: ракеты комплексов "Искандер-М" поразили с начала СВО более 1,4 тыс целей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе СВО ракеты "Искандера-М" поразили более 1400 целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ОТРК "Искандер-М" наносят удары по местам сосредоточения резервов ВСУ, причем в зависимости от задачи ракетчики используют либо баллистический, либо крылатый боеприпас.
"Их невозможно уничтожить системами ПВО из-за гиперзвуковой скорости", - подчеркнули в МО РФ.
Как отметили в Минобороны, в линейку боеприпасов ОТРК "Искандер-М" входят осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьИскандер-МВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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