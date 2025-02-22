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Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок - РИА Новости, 23.02.2025
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23:33 22.02.2025 (обновлено: 00:01 23.02.2025)
https://ria.ru/20250222/iran-2001055596.html
Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок
Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок - РИА Новости, 23.02.2025
Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок
Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в Тегеране делегация Оренбургской области подарилa легендарный пуховый платок, сувенир вызвал восторг у главы государства,... РИА Новости, 23.02.2025
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2025-02-23T00:01:00+03:00
иран
оренбургская область
тегеран (город)
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в Тегеране делегация Оренбургской области подарилa легендарный пуховый платок, сувенир вызвал восторг у главы государства, сообщил РИА Новости в субботу председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. "Сегодня в Тегеране состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с прибывшей с деловым визитом в эту страну делегацией Оренбургской области. Глава государства сообщил, что рад сотрудничеству с российскими регионами. Мы подарили ему легендарный оренбургский пуховый платок. Пезешкиан не мог скрыть свой восторг работой наших мастериц", - рассказал РИА Новости Грачев. По его словам, цель поездки делегации – укрепление делового сотрудничества в рамках соглашения, подписанного президентами России и Ирана в январе этого года. "Наши страны договорились о стратегическом партнерстве, как в области государственной безопасности, так и в экономике. Для Оренбуржья важно проговорить с иранскими коллегами в регионе Исфахан", - добавил Грачев. По мнению вице-губернатора - зампреда правительства по экономической инвестиционной политике Оренбургской области Игната Петухова, визит в Иран является практическим шагом в развитии экономики Оренбуржья, которое входит в ТОП-15 регионов РФ по инвестиционному потенциалу. "В Иране мы обсуждаем с инвесторами возможность открытия ряда предприятий на территории Оренбуржья по переработке продукции сельского хозяйства и (в сфере - ред.) топливно-энергетического комплекса, а также увеличение экспорта продукции оренбургских предприятий", - добавил Петухов в беседе с агентством.
https://ria.ru/20250119/podarok-1994469812.html
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оренбургская область
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иран, оренбургская область, тегеран (город), масуд пезешкиан, в мире
Иран, Оренбургская область, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, В мире
Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок

Президент Ирана пришел в восторг от подаренного ему оренбуржцами пухового платка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в Тегеране делегация Оренбургской области подарилa легендарный пуховый платок, сувенир вызвал восторг у главы государства, сообщил РИА Новости в субботу председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев.
«
"Сегодня в Тегеране состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с прибывшей с деловым визитом в эту страну делегацией Оренбургской области. Глава государства сообщил, что рад сотрудничеству с российскими регионами. Мы подарили ему легендарный оренбургский пуховый платок. Пезешкиан не мог скрыть свой восторг работой наших мастериц", - рассказал РИА Новости Грачев.
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По его словам, цель поездки делегации – укрепление делового сотрудничества в рамках соглашения, подписанного президентами России и Ирана в январе этого года.
«
"Наши страны договорились о стратегическом партнерстве, как в области государственной безопасности, так и в экономике. Для Оренбуржья важно проговорить с иранскими коллегами в регионе Исфахан", - добавил Грачев.
По мнению вице-губернатора - зампреда правительства по экономической инвестиционной политике Оренбургской области Игната Петухова, визит в Иран является практическим шагом в развитии экономики Оренбуржья, которое входит в ТОП-15 регионов РФ по инвестиционному потенциалу.
«
"В Иране мы обсуждаем с инвесторами возможность открытия ряда предприятий на территории Оренбуржья по переработке продукции сельского хозяйства и (в сфере - ред.) топливно-энергетического комплекса, а также увеличение экспорта продукции оренбургских предприятий", - добавил Петухов в беседе с агентством.
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