https://ria.ru/20250222/iran-2001055596.html

Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок

Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок - РИА Новости, 23.02.2025

Президенту Ирана подарили легендарный оренбургский пуховый платок

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в Тегеране делегация Оренбургской области подарилa легендарный пуховый платок, сувенир вызвал восторг у главы государства,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-22T23:33:00+03:00

2025-02-22T23:33:00+03:00

2025-02-23T00:01:00+03:00

иран

оренбургская область

тегеран (город)

масуд пезешкиан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994228625_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_4c8d47628d141f842dcaa062fda2fe8e.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в Тегеране делегация Оренбургской области подарилa легендарный пуховый платок, сувенир вызвал восторг у главы государства, сообщил РИА Новости в субботу председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. "Сегодня в Тегеране состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с прибывшей с деловым визитом в эту страну делегацией Оренбургской области. Глава государства сообщил, что рад сотрудничеству с российскими регионами. Мы подарили ему легендарный оренбургский пуховый платок. Пезешкиан не мог скрыть свой восторг работой наших мастериц", - рассказал РИА Новости Грачев. По его словам, цель поездки делегации – укрепление делового сотрудничества в рамках соглашения, подписанного президентами России и Ирана в январе этого года. "Наши страны договорились о стратегическом партнерстве, как в области государственной безопасности, так и в экономике. Для Оренбуржья важно проговорить с иранскими коллегами в регионе Исфахан", - добавил Грачев. По мнению вице-губернатора - зампреда правительства по экономической инвестиционной политике Оренбургской области Игната Петухова, визит в Иран является практическим шагом в развитии экономики Оренбуржья, которое входит в ТОП-15 регионов РФ по инвестиционному потенциалу. "В Иране мы обсуждаем с инвесторами возможность открытия ряда предприятий на территории Оренбуржья по переработке продукции сельского хозяйства и (в сфере - ред.) топливно-энергетического комплекса, а также увеличение экспорта продукции оренбургских предприятий", - добавил Петухов в беседе с агентством.

https://ria.ru/20250119/podarok-1994469812.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994260628.html

иран

оренбургская область

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, оренбургская область, тегеран (город), масуд пезешкиан, в мире