https://ria.ru/20250222/ikony-2000949913.html

В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными

В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными - РИА Новости, 22.02.2025

В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными

Минирование икон украинскими военными показывает их истинное отношение к церкви, заявил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:25:00+03:00

2025-02-22T07:25:00+03:00

2025-02-22T07:29:00+03:00

религия

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Минирование икон украинскими военными показывает их истинное отношение к церкви, заявил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви священник Георгий Шабалов. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил ранее РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов. Утварь и иконы были переданы благочинному Георгиевского округа Донецка протоиерею Виталию Зубко, а также доставлены в собор святых Петра и Февронии в Донецке. "Минирование икон наглядно демонстрирует то, как вооруженные силы Украины относятся к церкви, к православию. И факт, что сегодня спасение церквей, монастырей, храмов – только в том, чтобы это все скорее прекратить. У противника нет ничего святого. И очередной факт наглядно демонстрирует, на каком уровне ведется сегодня война: что это и священная война, что это война на духовном уровне", – сказал Шабалов.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html

https://ria.ru/20250218/skhron-1999962678.html

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". 2025-02-22T07:25 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, русская православная церковь, религия