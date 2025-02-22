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В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными - РИА Новости, 22.02.2025
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Религия
 
07:25 22.02.2025 (обновлено: 07:29 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ikony-2000949913.html
В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными
В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными - РИА Новости, 22.02.2025
В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными
Минирование икон украинскими военными показывает их истинное отношение к церкви, заявил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:25:00+03:00
2025-02-22T07:29:00+03:00
религия
донецк
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Минирование икон украинскими военными показывает их истинное отношение к церкви, заявил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви священник Георгий Шабалов. Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил ранее РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов. Утварь и иконы были переданы благочинному Георгиевского округа Донецка протоиерею Виталию Зубко, а также доставлены в собор святых Петра и Февронии в Донецке. "Минирование икон наглядно демонстрирует то, как вооруженные силы Украины относятся к церкви, к православию. И факт, что сегодня спасение церквей, монастырей, храмов – только в том, чтобы это все скорее прекратить. У противника нет ничего святого. И очередной факт наглядно демонстрирует, на каком уровне ведется сегодня война: что это и священная война, что это война на духовном уровне", – сказал Шабалов.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html
https://ria.ru/20250218/skhron-1999962678.html
донецк
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Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава".
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донецк, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, русская православная церковь, религия
Религия, Донецк, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными

Священник Шабалов: минирование икон показывает истинное отношение ВСУ к церкви

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Минирование икон украинскими военными показывает их истинное отношение к церкви, заявил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви священник Георгий Шабалов.
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенной ВСУ из местного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил ранее РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" с позывным "Полтава". Когда российские солдаты приступили к эвакуации ценностей, противник попытался уничтожить схрон с помощью FPV-дронов. Утварь и иконы были переданы благочинному Георгиевского округа Донецка протоиерею Виталию Зубко, а также доставлены в собор святых Петра и Февронии в Донецке.
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"Минирование икон наглядно демонстрирует то, как вооруженные силы Украины относятся к церкви, к православию. И факт, что сегодня спасение церквей, монастырей, храмов – только в том, чтобы это все скорее прекратить. У противника нет ничего святого. И очередной факт наглядно демонстрирует, на каком уровне ведется сегодня война: что это и священная война, что это война на духовном уровне", – сказал Шабалов.
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РелигияДонецкКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьРелигия
 
 
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