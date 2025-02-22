https://ria.ru/20250222/husity-2001055424.html

Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ

Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:32:00+03:00

2025-02-22T23:32:00+03:00

2025-02-22T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по американскому истребителю F-16, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленные военные источники из США. По данным телеканала, речь идет об ударах движения по самолету 19 февраля. Отмечается, что хуситы выпустили еще одну ракету класса "земля-воздух" по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который США запускали над Йеменом за пределами контролируемых хуситами территорий 19 февраля. "Хуситы впервые выпустили ракеты класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16 19 февраля. Самолет летел над побережьем Йемена над Красным морем, когда была выпущена ракета. Ракета не попала в истребитель", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. Неназванные высокопоставленные военные чиновники из США заявили телеканалу, что хуситы впервые запустили ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16. Они назвали это "значительной эскалацией" в военных действиях между движением и США. Как добавляет телеканал, на высших уровнях вооруженных сил США обсуждается, как лучше всего противостоять хуситам. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией. В ответ на это хуситы заявили, что такое решение наносит удар по всему йеменскому народу, ухудшит гуманитарную и экономическую ситуацию в стране и является местью за благородную позицию Йемена по поддержке палестинцев в секторе Газа.

https://ria.ru/20250125/khusity-1995455401.html

https://ria.ru/20241231/khusity-1992135981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, f-16