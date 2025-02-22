Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ
Fox News: хуситы впервые выпустили ракету класса земля-воздух по истребителю США
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по американскому истребителю F-16, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленные военные источники из США.
"Хуситы впервые выпустили ракеты класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16 19 февраля. Самолет летел над побережьем Йемена над Красным морем, когда была выпущена ракета. Ракета не попала в истребитель", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Неназванные высокопоставленные военные чиновники из США заявили телеканалу, что хуситы впервые запустили ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16. Они назвали это "значительной эскалацией" в военных действиях между движением и США. Как добавляет телеканал, на высших уровнях вооруженных сил США обсуждается, как лучше всего противостоять хуситам.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией. В ответ на это хуситы заявили, что такое решение наносит удар по всему йеменскому народу, ухудшит гуманитарную и экономическую ситуацию в стране и является местью за благородную позицию Йемена по поддержке палестинцев в секторе Газа.
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