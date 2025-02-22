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Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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23:32 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/husity-2001055424.html
Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ
Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:32:00+03:00
2025-02-22T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по американскому истребителю F-16, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленные военные источники из США. По данным телеканала, речь идет об ударах движения по самолету 19 февраля. Отмечается, что хуситы выпустили еще одну ракету класса "земля-воздух" по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который США запускали над Йеменом за пределами контролируемых хуситами территорий 19 февраля. "Хуситы впервые выпустили ракеты класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16 19 февраля. Самолет летел над побережьем Йемена над Красным морем, когда была выпущена ракета. Ракета не попала в истребитель", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. Неназванные высокопоставленные военные чиновники из США заявили телеканалу, что хуситы впервые запустили ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16. Они назвали это "значительной эскалацией" в военных действиях между движением и США. Как добавляет телеканал, на высших уровнях вооруженных сил США обсуждается, как лучше всего противостоять хуситам. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией. В ответ на это хуситы заявили, что такое решение наносит удар по всему йеменскому народу, ухудшит гуманитарную и экономическую ситуацию в стране и является местью за благородную позицию Йемена по поддержке палестинцев в секторе Газа.
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в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, f-16
В мире, США, Йемен, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла, F-16
Хуситы впервые использовали ракеты для ударов по F-16, пишут СМИ

Fox News: хуситы впервые выпустили ракету класса земля-воздух по истребителю США

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые использовало ракеты класса земля-воздух для ударов по американскому истребителю F-16, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленные военные источники из США.
По данным телеканала, речь идет об ударах движения по самолету 19 февраля. Отмечается, что хуситы выпустили еще одну ракету класса "земля-воздух" по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который США запускали над Йеменом за пределами контролируемых хуситами территорий 19 февраля.
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"Хуситы впервые выпустили ракеты класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16 19 февраля. Самолет летел над побережьем Йемена над Красным морем, когда была выпущена ракета. Ракета не попала в истребитель", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Неназванные высокопоставленные военные чиновники из США заявили телеканалу, что хуситы впервые запустили ракету класса "земля-воздух" по американскому истребителю F-16. Они назвали это "значительной эскалацией" в военных действиях между движением и США. Как добавляет телеканал, на высших уровнях вооруженных сил США обсуждается, как лучше всего противостоять хуситам.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией. В ответ на это хуситы заявили, что такое решение наносит удар по всему йеменскому народу, ухудшит гуманитарную и экономическую ситуацию в стране и является местью за благородную позицию Йемена по поддержке палестинцев в секторе Газа.
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В миреСШАЙеменКрасное мореДональд ТрампАнсар АллаF-16
 
 
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