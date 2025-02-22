https://ria.ru/20250222/hill-2000939242.html

В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке - РИА Новости, 22.02.2025

В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:53:00+03:00

2025-02-22T01:53:00+03:00

2025-02-22T01:53:00+03:00

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

евросоюз

илон маск

дональд трамп

европа

сша

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill."Одним из видов оружия в арсенале ЕС является Регламент борьбы с принуждением, одобренный в конце 2023 года. Этот закон позволяет реагировать на попытки третьей страны принудить Европу к отмене, изменению или принятию закона всем союзом, или его отдельными представителями", — пишет издание.Кроме того, в статье отмечается, что Регламент борьбы с принуждением позволяет вводить ответные меры против компаний и частных лиц, которые могут подстрекать правительство третьей стороны. В случае введения США пошлин на европейские товары, целью ответных мер Евросоюза может также стать Илон Маск и его компания Tesla."Еще один мощный инструмент в арсенале ЕС — доступ к государственным закупкам. <…> Запрет на участие американских компаний в госзакупках Евросоюза обойдется Вашингтону в два миллиарда евро", — утверждает автор.Также издание отмечает, что никто не запрещает ЕС вводить и нестандартные ответные меры, к которым якобы могут присоединиться Канада, Мексика и Япония.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому Штаты будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран. Во время выступления на инвестиционном форуме в Майами 20 февраля американский лидер пообещал ввести пошлины на автомобили, полупроводники и чипы в течение месяца.

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, евросоюз, илон маск, дональд трамп, европа, сша