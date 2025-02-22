Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/hill-2000939242.html
В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке
В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке - РИА Новости, 22.02.2025
В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке
У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:53:00+03:00
2025-02-22T01:53:00+03:00
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
евросоюз
илон маск
дональд трамп
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill."Одним из видов оружия в арсенале ЕС является Регламент борьбы с принуждением, одобренный в конце 2023 года. Этот закон позволяет реагировать на попытки третьей страны принудить Европу к отмене, изменению или принятию закона всем союзом, или его отдельными представителями", — пишет издание.Кроме того, в статье отмечается, что Регламент борьбы с принуждением позволяет вводить ответные меры против компаний и частных лиц, которые могут подстрекать правительство третьей стороны. В случае введения США пошлин на европейские товары, целью ответных мер Евросоюза может также стать Илон Маск и его компания Tesla."Еще один мощный инструмент в арсенале ЕС — доступ к государственным закупкам. &lt;…&gt; Запрет на участие американских компаний в госзакупках Евросоюза обойдется Вашингтону в два миллиарда евро", — утверждает автор.Также издание отмечает, что никто не запрещает ЕС вводить и нестандартные ответные меры, к которым якобы могут присоединиться Канада, Мексика и Япония.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому Штаты будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран. Во время выступления на инвестиционном форуме в Майами 20 февраля американский лидер пообещал ввести пошлины на автомобили, полупроводники и чипы в течение месяца.
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, евросоюз, илон маск, дональд трамп, европа, сша
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Евросоюз, Илон Маск, Дональд Трамп, Европа, США
В США заявили о подготовке Европы к удару по Америке

Hill: Европа готовит ответные меры на американские пошлины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин, пишет Hill.
"Одним из видов оружия в арсенале ЕС является Регламент борьбы с принуждением, одобренный в конце 2023 года. Этот закон позволяет реагировать на попытки третьей страны принудить Европу к отмене, изменению или принятию закона всем союзом, или его отдельными представителями", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Шок и трепет" Европы: в Мюнхене Америка объявила нам войну
17 февраля, 08:00
Кроме того, в статье отмечается, что Регламент борьбы с принуждением позволяет вводить ответные меры против компаний и частных лиц, которые могут подстрекать правительство третьей стороны. В случае введения США пошлин на европейские товары, целью ответных мер Евросоюза может также стать Илон Маск и его компания Tesla.
"Еще один мощный инструмент в арсенале ЕС — доступ к государственным закупкам. <…> Запрет на участие американских компаний в госзакупках Евросоюза обойдется Вашингтону в два миллиарда евро", — утверждает автор.
Также издание отмечает, что никто не запрещает ЕС вводить и нестандартные ответные меры, к которым якобы могут присоединиться Канада, Мексика и Япония.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому Штаты будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран. Во время выступления на инвестиционном форуме в Майами 20 февраля американский лидер пообещал ввести пошлины на автомобили, полупроводники и чипы в течение месяца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
19 февраля, 08:00
 
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыЕвросоюзИлон МаскДональд ТрампЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала