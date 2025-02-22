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ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников - РИА Новости, 22.02.2025
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13:51 22.02.2025 (обновлено: 14:03 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/hamas-2000989116.html
ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников
ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников - РИА Новости, 22.02.2025
ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников, процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:51:00+03:00
2025-02-22T14:03:00+03:00
в мире
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КАИР, 22 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников, процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, трансляцию вел телеканал Al Jazeera.Среди освобожденных: Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.Незадолго до этого в субботу ХАМАС освободило двоих заложников — Аверу Менгисту и Таля Шоама. Первый находился в плену десять лет.Последнего заложника, которого освободят в субботу, — Хишама ас-Саида — передадут отдельно в городе Газа. По данным СМИ, речь идет об арабе-бедуине из Израиля, его удерживают в анклаве с 2015 года.В обмен на них Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html
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в мире, израиль, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников

Al Jazeera: ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников в Нусейрате
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КАИР, 22 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников, процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, трансляцию вел телеканал Al Jazeera.
Среди освобожденных: Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
Вчера, 08:49
Незадолго до этого в субботу ХАМАС освободило двоих заложников — Аверу Менгисту и Таля Шоама. Первый находился в плену десять лет.
Последнего заложника, которого освободят в субботу, — Хишама ас-Саида — передадут отдельно в городе Газа. По данным СМИ, речь идет об арабе-бедуине из Израиля, его удерживают в анклаве с 2015 года.
В обмен на них Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17
 
В миреИзраильХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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