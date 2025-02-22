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ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников - РИА Новости, 22.02.2025
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста двоих израильских заложников, один из которых находился в плену десять лет, процесс РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:02:00+03:00
2025-02-22T11:02:00+03:00
2025-02-22T13:55:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 22 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста двоих израильских заложников, один из которых находился в плену десять лет, процесс передачи состоялся в городе Рафах на юге сектора Газа, трансляцию вел телеканал Al Jazeera. Среди освобожденных - Авера Менгисту и Таль Шоам. Обоих уже посадили в машины Красного Креста. Еще четверо заложников, которых планируется освободить в субботу, будут переданы Красному Кресту в лагере Нусейрат в центральной части Газы. В пятницу бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. Офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС заявил, что в ответ Израиль отпустит в субботу более 600 палестинских заключенных.
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в мире, рафах (провинция), израиль, хамас, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, ХАМАС, Красный Крест, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
Движение ХАМАС передало Красного Кресту двух израильских заложников