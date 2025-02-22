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Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата - РИА Новости, 22.02.2025
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09:56 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/gubernator-2000962896.html
Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата
Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата - РИА Новости, 22.02.2025
Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у властей США 40 миллиардов долларов на восстановление штата после лесных пожаров, сообщает издание Washington Post... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:56:00+03:00
2025-02-22T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у властей США 40 миллиардов долларов на восстановление штата после лесных пожаров, сообщает издание Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо. "Гэвин Ньюсом просит конгресс выделить около 40 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий", - пишет издание. По словам губернатора, потребуются годы, чтобы полноценно оценить воздействие пожаров на экономику Калифорнии. Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Пожары начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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в мире, калифорния, сша, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата

WP: Ньюсом запросил 40 млрд долларов на восстановление Калифорнии

© AP Photo / Noah BergerПоследствия пожара в Лос-Анджелесе
Последствия пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Noah Berger
Последствия пожара в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у властей США 40 миллиардов долларов на восстановление штата после лесных пожаров, сообщает издание Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо.
"Гэвин Ньюсом просит конгресс выделить около 40 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий", - пишет издание.
По словам губернатора, потребуются годы, чтобы полноценно оценить воздействие пожаров на экономику Калифорнии.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Пожары начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
Лесные пожары в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В миреКалифорнияСШАГэвин Ньюсом
 
 
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