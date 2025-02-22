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В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России - РИА Новости, 22.02.2025
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12:55 22.02.2025 (обновлено: 21:08 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/gosduma-2000980654.html
В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России
В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России - РИА Новости, 22.02.2025
В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:55:00+03:00
2025-02-22T21:08:00+03:00
в мире
западная европа
дональд туск
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России и перестать нагнетать антироссийскую истерию. Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией. "Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военно-экономической сфере. "Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции", — сказал депутат.
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в мире, западная европа, дональд туск, михаил шеремет
В мире, Западная Европа, Дональд Туск, Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России

Депутат Шеремет призвал Туска прекратить нагнетать антироссийскую истерию

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России и перестать нагнетать антироссийскую истерию.
Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией.
"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военно-экономической сфере.
"Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции", — сказал депутат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине
21 февраля, 09:45
 
В миреЗападная ЕвропаДональд ТускМихаил Шеремет
 
 
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