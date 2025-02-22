https://ria.ru/20250222/gosduma-2000957659.html

Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО

Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО - РИА Новости, 22.02.2025

Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО

Один из главных приоритетов работы Госдумы - законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей, на рассмотрении находится 26 законопроектов по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:25:00+03:00

2025-02-22T09:25:00+03:00

2025-02-22T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из главных приоритетов работы Госдумы - законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей, на рассмотрении находится 26 законопроектов по этой теме, из них восемь приняты в первом чтении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Один из главных приоритетов Госдумы — законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей. Уже работают законы, которыми для них предусматривается комплекс льгот. Всего за период с 2022 года депутатами принято 124 законодательные инициативы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель ГД отметил, что на рассмотрении находится 26 законопроектов, из них восемь приняты в первом чтении. Он добавил, что среди инициатив в том числе находятся законопроекты о праве участников боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР получать две пенсии одновременно - по инвалидности и страховую по старости либо по инвалидности и пенсию за выслугу лет, о дополнительном отпуске для родственников участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию, о дополнительном отпуске в 15 суток для сотрудников ОВД из числа ветеранов боевых действий, а также об исключении из срока действия результатов ЕГЭ периодов участия в СВО и прохождения срочной службы. "Рассмотрим их в приоритетном порядке", – подчеркнул председатель Госдумы. Володин напомнил, что по решению президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, в 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.

https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html

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Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы рф