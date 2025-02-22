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Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО - РИА Новости, 22.02.2025
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https://ria.ru/20250222/gosduma-2000957659.html
Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО
Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО
Один из главных приоритетов работы Госдумы - законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей, на рассмотрении находится 26 законопроектов по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:25:00+03:00
2025-02-22T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из главных приоритетов работы Госдумы - законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей, на рассмотрении находится 26 законопроектов по этой теме, из них восемь приняты в первом чтении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Один из главных приоритетов Госдумы — законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей. Уже работают законы, которыми для них предусматривается комплекс льгот. Всего за период с 2022 года депутатами принято 124 законодательные инициативы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель ГД отметил, что на рассмотрении находится 26 законопроектов, из них восемь приняты в первом чтении. Он добавил, что среди инициатив в том числе находятся законопроекты о праве участников боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР получать две пенсии одновременно - по инвалидности и страховую по старости либо по инвалидности и пенсию за выслугу лет, о дополнительном отпуске для родственников участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию, о дополнительном отпуске в 15 суток для сотрудников ОВД из числа ветеранов боевых действий, а также об исключении из срока действия результатов ЕГЭ периодов участия в СВО и прохождения срочной службы. "Рассмотрим их в приоритетном порядке", – подчеркнул председатель Госдумы. Володин напомнил, что по решению президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, в 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО

Володин: на рассмотрении ГД находится 26 законопроектов по поддержке бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Один из главных приоритетов работы Госдумы - законодательное обеспечение поддержки участников СВО и их семей, на рассмотрении находится 26 законопроектов по этой теме, из них восемь приняты в первом чтении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Один из главных приоритетов Госдумы — законодательное обеспечение поддержки участников СВО, добровольцев, их семей. Уже работают законы, которыми для них предусматривается комплекс льгот. Всего за период с 2022 года депутатами принято 124 законодательные инициативы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
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Председатель ГД отметил, что на рассмотрении находится 26 законопроектов, из них восемь приняты в первом чтении.
Он добавил, что среди инициатив в том числе находятся законопроекты о праве участников боевых действий в составе воинских формирований ЛНР и ДНР получать две пенсии одновременно - по инвалидности и страховую по старости либо по инвалидности и пенсию за выслугу лет, о дополнительном отпуске для родственников участников СВО, проходящих лечение или реабилитацию, о дополнительном отпуске в 15 суток для сотрудников ОВД из числа ветеранов боевых действий, а также об исключении из срока действия результатов ЕГЭ периодов участия в СВО и прохождения срочной службы.
"Рассмотрим их в приоритетном порядке", – подчеркнул председатель Госдумы.
Володин напомнил, что по решению президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, кроме того, в 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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