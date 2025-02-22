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При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки - РИА Новости, 22.02.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:08:00+03:00
2025-02-22T19:08:00+03:00
2025-02-22T19:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранен работник одного из коммунальных предприятий Горловки. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по проспекту Победы ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
Мэр Приходько: ВСУ сбросили ВОП на поселок Победы в Горловке, пострадала женщина