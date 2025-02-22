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При украинском обстреле Горловки пострадал работник коммунальных служб
При украинском обстреле Горловки пострадал работник коммунальных служб - РИА Новости, 22.02.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал работник коммунальных служб
Работник одного из коммунальных предприятий Горловки был ранен в результате обстрела со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:38:00+03:00
2025-02-22T15:38:00+03:00
2025-02-22T15:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Работник одного из коммунальных предприятий Горловки был ранен в результате обстрела со стороны украинских войск в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий Горловки", - говорится в сообщении Приходько. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили о том, что ВСУ в субботу выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При украинском обстреле Горловки пострадал работник коммунальных служб
Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадал работник коммунальных служб