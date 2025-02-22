https://ria.ru/20250222/gorlovka-2000994763.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:35:00+03:00
2025-02-22T14:35:00+03:00
2025-02-22T14:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли донецкую Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250222/mig-2000975136.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ за 15 минут дважды обстреляли Горловку, выпустив пять натовских снарядов