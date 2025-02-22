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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.02.2025
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03:38 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/gorlovka-2000943007.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:38:00+03:00
2025-02-22T03:38:00+03:00
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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