https://ria.ru/20250222/gorlovka-2000943007.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T03:38:00+03:00

2025-02-22T03:38:00+03:00

2025-02-22T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато