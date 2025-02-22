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Google задолжала в России миллиарды рублей - РИА Новости, 22.02.2025
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04:10 22.02.2025 (обновлено: 04:43 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/google-2000943544.html
Google задолжала в России миллиарды рублей
Google задолжала в России миллиарды рублей - РИА Новости, 22.02.2025
Google задолжала в России миллиарды рублей
Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:10:00+03:00
2025-02-22T04:43:00+03:00
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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происшествия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.Более 21,5 миллиарда рублей взыскиваются в рамках 33 исполнительных производств, которые судебные приставы возбуждают с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году в началось еще одна такая процедура, по которой приставы приняли обеспечительную меру неимущественного характера.Последнее же исполнительное производство возбудили в ноябре прошлого года.Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике применили часть 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях и назначили оборотный штраф — 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второе денежное взыскание составило уже 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в СВО. А в конце прошлого года корпорацию оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube дезинформацию о спецоперации.
https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html
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технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, происшествия
Технологии, Россия, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Происшествия
Google задолжала в России миллиарды рублей

Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей

© AP Photo / Jens MeyerДевушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.
Более 21,5 миллиарда рублей взыскиваются в рамках 33 исполнительных производств, которые судебные приставы возбуждают с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году в началось еще одна такая процедура, по которой приставы приняли обеспечительную меру неимущественного характера.
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Последнее же исполнительное производство возбудили в ноябре прошлого года.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике применили часть 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях и назначили оборотный штраф — 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второе денежное взыскание составило уже 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в СВО. А в конце прошлого года корпорацию оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube дезинформацию о спецоперации.
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