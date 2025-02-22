Google задолжала в России миллиарды рублей
Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей
© AP Photo / Jens MeyerДевушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
© AP Photo / Jens Meyer
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.
Более 21,5 миллиарда рублей взыскиваются в рамках 33 исполнительных производств, которые судебные приставы возбуждают с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году в началось еще одна такая процедура, по которой приставы приняли обеспечительную меру неимущественного характера.
Последнее же исполнительное производство возбудили в ноябре прошлого года.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике применили часть 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях и назначили оборотный штраф — 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второе денежное взыскание составило уже 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в СВО. А в конце прошлого года корпорацию оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube дезинформацию о спецоперации.
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1 ноября 2024, 22:15